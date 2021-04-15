Эксперты предсказали рост популярности частных домов в России

Новая Москва имеет все шансы стать новой точкой роста индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в столице - у нее для этого есть и свободные земли, и развитая инфраструктура. В то же время популярности частных домов сейчас мешает целый перечень проблем - от сложностей с получением ипотеки до пробелов в законодательстве по управлению жилыми поселками. К таким выводам пришли участники круглого стола, который прошел по инициативе комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

По словам начальника отдела реализации государственной политики в области жилищных правоотношений Минстроя России Али Яндиева, ежегодно россияне строят за свой счет 260-290 тысяч частных домов. Это почти половина от общего объема жилищного строительства в стране. В столице, конечно, картина другая - здесь подавляющая доля строек относится к многоэтажкам, однако в Новой Москве возводят много и частных домов.

Что же мешает более активному развитию индивидуального строительства? Едва ли не в первую очередь это нежелание банков его кредитовать. "Сейчас не более 1% от общего объема выдачи ипотеки приходится на ИЖС. Это один из основных сдерживающих факторов его развития", - подчеркивает Яндиев. Почему банки не хотят связываться с частными домами? Боятся, что те упадут в цене и не смогут играть роль полноценного залога, а также не умеют их оценивать - определить цену дома гораздо сложнее, чем квартиры, поскольку у ИЖС больше нюансов. Стоящие по соседству одинаковые дома, построенные из газобетона и дерева, будут стоить совершенно по-разному.

Тем не менее, интерес к индивидуальному строительству есть не только у жителей больших городов, но и у крупных застройщиков. Вице-президент девелоперской компании "Инград" Сергей Глебов рассказал, что в этом году они планируют начать реализацию двух проектов загородного жилья в Подмосковье. "Мы видим запросы довольно молодых клиентов, которые готовы пожертвовать временем в пути до Москвы в обмен на более качественное и комфортное жилье. Причем возраст среднего клиента, предпочитающего загородное жилье, в последнее время упал лет на десять", - объяснил Глебов.

Подстегнуть индивидуальное строительство должен целый ряд мер, который сейчас разрабатывается на федеральном уровне. Как рассказал недавно вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца года. Один из ее элементов - запуск ипотеки, которую можно будет получить для строительства или покупки частного дома. По словам заместителя управляющего директора "ДОМ.РФ" Олега Комлика, дорожная карта по упрощению ИЖС уже утверждена.