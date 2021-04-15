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15.04.2021 20:31

Финансирование липецкой медицины достигло 20 миллиардов рублей

Глава Липецкой области Игорь Артамонов, выступая, с традиционным отчетом перед депутатами регионального заксобрания, назвал сохранение здоровья жителей главной задачей как прошлого, так и нынешнего года. Он отметил, что пандемия коронавируса еще продолжается, и меры, предпринятые для борьбы с ней, отличаются масштабностью и оперативностью.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Игорь Артамонов напомнил, что в прошлом году свыше 12 тысяч липчан переболели коронавирусом и выздоровели благодаря самоотверженному труду более тысячи медиков.

Фото: Администрация Липецкой области
Глава Липецкой области выступил на заседании комиссии Госсовета РФ

- Мы не устанем говорить спасибо врачам, - подчеркнул глава региона. - Их самоотверженная работа и своевременная реализация комплекса санитарно-эпидемиологических мер позволили держать ситуацию под контролем. Сейчас мы видим, что заболеваемость снижается. Но о полной победе над коронавирусом и о снятии ограничений говорить рано. Необходимо дальше соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в магазинах, общественном транспорте. Несоблюдение данных мер может привести к вспышке заболеваемости. Стабилизация обстановки - это наши общие усилия.

Игорь Артамонов подчеркнул, что регион смог противостоять инфекции благодаря сплоченной работе тысяч жителей - волонтеров, предпринимателей, просто неравнодушных людей. 

- Продукты и медикаменты пожилым людям доставляли 11 тысяч волонтеров, которые работали под общим девизом акции #Мывместе. Студенты помогали в поликлиниках и больницах. Непросто в период ограничений было бизнесу, но сейчас можно смело сказать, что он выстоял. Создано более 12 тысяч новых рабочих мест. Отдельно хочу поблагодарить бизнес за помощь в период пандемии - закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, которые они передавали в учреждения здравоохранения, - сказал Игорь Артамонов. 

Борьба с заболеваемостью продолжается и в нынешнем году: Липецкая область - в числе лидеров по темпам вакцинации против коронавируса в стране. Для этого в регионе была создана вся необходимая инфраструктура для доступности вакцинирования: 43 стационарных и 8 мобильных пунктов вакцинации. 

Фото: Администрация Липецкой области
В Липецкой области на инфраструктуру направят 3,4 миллиарда

Игорь Артамонов подчеркнул, что многие вопросы липчан, касающиеся медицины, теперь получается предупреждать.

- Минувший год для нас прошел под лозунгом "Житель в центре". Обязываем главных врачей больниц и поликлиник указывать свои контакты на информационных стендах. Если человеку что-то не понравилось, он может сразу обсудить это с главным врачом и решить проблему на месте, - отметил Игорь Артамонов.

В прошлом году было построено 16 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отделение общей врачебной практики, реконструированы здания нескольких медучреждений, прошли тестирование телемедицинские системы консультативной помощи, и теперь дистанционные медицинские консультации доступны в поликлиниках и большей части ФАПов.

Между тем, как отметил Игорь Артамонов, важнейшей задачей в здравоохранении региона остается привлечение новых специалистов. 

- В 2020 году в регион приехали 197 врачей, из них 33 врача воспользовались новой мерой поддержки, введенной в конце 2019 года - "губернаторский миллион. Продолжим привлекать специалистов и решать кадровые вопросы, - отметил Игорь Артамонов.

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