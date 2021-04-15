Игорь Артамонов принял участие в подготовке к Госсовету РФ

Глава Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в семинаре-совещании в Москве, главной темой которого стала подготовка совместного заседания по социальным вопросам Президиума Государственного совета Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Главы регионов, представители федеральных органов власти и эксперты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией Национальной социальной инициативы (НСИ).

Первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что необходимо упрощать получение социальных услуг, предварительно изучив передовой опыт регионов в этой сфере.

Игорь Артамонов отметил, что в Липецкой области для этих целей ведется масштабная работа: создано управление социальной политики, которое в том числе занимается вопросами трудоустройства, а услуги службы занятости теперь доступны в центрах "Мои Документы". Также здесь липчане могут получить полный перечень услуг регионального управления социальной политики. В целом центры "Мои Документы" Липецкой области предоставляют более 400 услуг различных ведомств.

Однако, как считает Игорь Артамонов, спектр услуг в МФЦ, необходимо расширять.

- Мы хотим передать сюда все госуслуги, - говорит он. - Здесь созданы условия для этого, есть стандарт обслуживания, работают подготовленные люди, хорошее оснащение. Постараемся максимально ускорить этот процесс, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Губернатор отметил, что параллельно необходимо улучшать и качество предоставления услуг. Игорь Артамонов уверен, что в этом должны быть заинтересованы все организации и ведомства, которые сотрудничают с МФЦ, и, стремясь к единой цели, они должны активнее переходить на электронный документооборот.

- Уровень обслуживания населения необходимо повышать. Жители Липецкой области должны получать услуги быстро и комфортно, - считает Игорь Артамонов.

По всем социальным вопросам, интересующим липчан, а также вопросам здравоохранения и образования можно обращаться и в Единую диспетчерскую службу региона, которая работает круглосуточно. Игорь Артамонов напомнил, что для коммуникации власти и жителей произведена интеграция информационной системы ЕДС с сайтом администрации Липецкой области (липецкаяобласть.рф) и порталом главы региона "Развиваем Липецкую область вместе" (artamonovigor.ru). По результатам обратной связи от жителей происходит оценка выполненных работ.

- Мы постоянно стремимся улучшать сервис для жителей Липецкой области, оперативно рассматриваем их обращения и жалобы. В центре деятельности власти - человек и его насущные проблемы. Необходимо исключить бюрократические барьеры и максимально упростить получение услуг для населения, - считает Игорь Артамонов.

По итогам совещания лучшие практики НСИ представят на заседании Президиума Госсовета РФ. Они лягут в основу целевых моделей, которые в будущем регионы смогут внедрить их у себя с учетом территориальных особенностей.

Инициатива НСИ реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. НСИ - это комплекс федеральных и региональных мер по улучшению качества жизни граждан. В 2020 году механизмы НСИ апробировались в нескольких субъектах РФ. В 2021-м НСИ должна быть запущена по всей стране.