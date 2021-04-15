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15.04.2021 10:23
Рубрика: Культура

Книги выходят в космос: какой будет юбилейная "Библионочь"

Текст: Инга Бугулова
Всероссийская акция "Библионочь" в этом году отмечает "круглую" дату - ей 10 лет. Нынешняя акция будет посвящена сразу двум событиям: Году науки и технологий и 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Старт - 24 апреля в 18:00 в Российской государственной библиотеке для молодежи.

"В этом году Библионочь будет особенной, и, я бы даже сказала, уникальной. Нас с вами ждет грандиозное событие. Библионочь выходит в космос!", - отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: Московская государственная академическая филармония
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Книги в космосе - это не просто красивые слова. Десятая "Библионочь" запомнится и тем, что впервые за всю историю акции откроют ее на орбите: "Библионочь. Поехали!" - скажут члены экипажа Международной космической станции. За онлайн-трансляцией открытия можно будет следить на портале Культура.РФ.

А что в программе? Посетители Российской национальной библиотеки увидят редчайшие книги на иностранных языках, изданные начиная с 1776 года и по настоящее время, в которых представлены различные стороны взаимодействия человека и Вселенной. В Российской государственной библиотеке состоится фантастический перформанс, объединяющий звуковые и музыкальные коллекции РГБ последних 150 лет. В Государственной публичной исторической библиотеке можно будет увидеть работы французского иллюстратора Альберта Робида и первые публикации советских фантастических романов, а также принять участие в квесте "Космические старты". В Российской государственной детской библиотеке заслуженный артист России Александр Олешко прочтет отрывки из "Незнайки на Луне" Николая Носова и "Девочки с земли" Кира Булычева. Библиотека иностранной литературы подготовила экспозицию книг по астрономии и астрологии XV-XIX веков. Студенты кинорежиссера Сергея Соловьева проведут театрализованные чтения рассказов Станислава Лема "Звездные дневники Ийона Тихого". Актеры Театра Виктюка исполнят постановку по произведению Максимилиана Волошина "Космос". Гости Российской государственной библиотеки искусств отправятся в "Межпланетную экспедицию". Дети смогут расшифровать послание с таинственной планеты и совершить путешествие к звездам. Взрослым будет интересна выставка "Русский космизм и искусство", посвященная философии русского космизма и его влиянию на искусство. На выставке в Российской государственной библиотеке для слепых будут представлены два подлинных документа: письмо Юрия Гагарина и его жены. Прозвучит запись голоса космонавта с его рассказом о визите в Великобританию в 1961 году.

Но время до акции тоже будет наполнено событиями. Уже сегодня, 15 апреля, в Сети запустили познавательный онлайн-челлендж "Библионочь: Это факт!", где известные деятели искусства, культуры и спорта записывают видеоролики с рассказом об интересных научно-популярных фактах и призывают всех присоединяться к челленджу. Ролики будут размещаться на портале Культура.РФ, сайте "Наука и жизнь", а также во всех социальных сетях. Принять участие может любой желающий.

А 23 апреля, за день до старта акции, в столичном Музее космонавтики состоится подведение итогов, а также церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса научно-фантастических рассказов и комиксов "Ближний космос".

Подробную программу "Библионочи" можно найти на сайте.

Справка "РГ"

В рамках "Библионочи" российские библиотеки, литературные музеи, культурные центры и книжные магазины традиционно проведут для сотен тысяч читателей специальные мероприятия - лекции, тематические выставки, концерты, мастер-классы, экскурсии и встречи с интересными гостями. Миссия Всероссийской акции - популяризация книг и чтения.

В регионах Культура Литература Общество Космос Правительство Минкультуры Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 2021 - Год науки и технологий 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос "Библионочь"

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