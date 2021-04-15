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15.04.2021 20:36

Липецкая область вошла в тройку лидеров ЦФО по ремонту дорог

Липецкая область вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа по ремонту дорог. Об этом глава региона Игорь Артамонов заявил в рамках отчета перед облсоветом о работе в минувшем году.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

В прошлом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Липецкой области было отремонтировано около трехсот километров трасс регионального значения, на что было направлено  свыше двух миллиардов рублей.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Запрос жителей на качественные дороги остается актуальным, - отметил Игорь Артамонов. - Мы ежегодно наращиваем объемы дорожных работ. В 2020 году по площади уложенного асфальта нам удалось опередить соседние Воронежскую и Рязанскую области, которые по площади гораздо больше нашего региона.

В нынешнем году у липецкая дорожников не менее амбициозные планы. Игорь Артамонов отметил, что объем дорожных работ в Липецкой области станет рекордным для региона - 430 километров. Приводить дороги в порядок будут во всех без исключения муниципалитетах.

Игорь Артамонов отметил продуктивную работу по ремонту мостов в регионе. Всего за 2020 год отремонтировано четыре переправы. В Преображеновке и Новой Жизни построены новые путепроводы. Большой ремонт начался в Ельце - мост через Быструю Сосну реконструируют в течение двух лет, расширив с двух полос до четырех. По программе "Развитие транспортной системы Липецкой области" в этом году отремонтируют еще шесть мостов. В том числе завершится ремонт моста в Данкове.

Тему обновления общественного транспорта Игорь Артамонов назвал не менее значимой.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Этот вопрос особенно актуален для городов. Причем жителей волнует не только качество машин, но и маршрутная сеть. Мы работаем над этим постоянно. За три года в Липецке обновили больше половины автобусного парка. В 2020 году эта работа также активно велась - приобрели тридцать два экологичных автобуса, с господдержкой больше шестисот транспортных средств перевели на газовое оборудование, - прокомментировал Игорь Артамонов.

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