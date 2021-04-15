Школы российской столицы признаны самыми продвинутыми в техническом отношении в мире. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании BCG, проанализировав ситуацию в 11 крупнейших мегаполисах.

Успех Москвы - следствие нескольких факторов, пишут авторы опубликованного вчера исследования. Во-первых, в российском мегаполисе - самая разветвленная сеть образовательных учреждений. Во-вторых, московские школы, как уже отмечала "РГ", часто занимают первые места в международных рейтингах PISA. В-третьих, цифровизацией школ Москва озаботилась еще несколько лет назад.

Как отмечается в исследовании, с 2018 года все 1469 школ Москвы обеспечены всей "умной" инфраструктурой. Везде есть Wi-Fi, интерактивные панели, серверы и ноутбуки для учителей.

Но главное преимущество российской столицы - это мультимедийная система "Московская электронная школа". Всем педагогам доступны индивидуальные учебные планы, расписание, рабочие программы.

"Московская электронная школа" - это уже полноценная онлайн-платформа для обучения в любом месте в любое время - единая точка доступа к передовым знаниям для учеников, учителей и родителей", - заявил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

Все столичные школы обеспечены "умной" инфраструктурой. Везде есть Wi-Fi, интерактивные панели и ноутбуки для учителей

Цифровые образовательные системы, аналогичные московской, есть только в четырех из десяти сопоставимых городов - это Сингапур, Торонто, Стокгольм, Лос-Анджелес. В то же время такими системами не могут похвастаться такие развитые города, как Таллин, Шанхай, Сеул, Хельсинки, Лондон и Сидней.

То, что уже сейчас есть в Москве, даст эффект на рынке труда примерно через пятнадцать лет, полагают эксперты BCG. К этому времени, как ожидается, доля вакансий, где требуются хотя бы какие-то цифровые навыки, составит 45 процентов.

В то же время доля высококвалифицированных специалистов на рынке труда к 2035 году вырастет с нынешних 30 до 50 процентов. Таким образом, московские школьники станут самыми конкурентоспособными по сравнению с ребятами из других мировых мегаполисов.