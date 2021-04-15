Нередко, когда говорят о медицинской помощи, употребляют фразу: "У нас есть все, но не для всех". К сожалению, во многих случаях так оно и есть. Скажем, возможности Москвы, Питера, Краснодара, Новосибирска несопоставимы с возможностями многих других регионов. Потому совсем не просто человеку из глубинки получить необходимую помощь в тех же федеральных центрах. Особенно это болезненно, когда речь о помощи детям. Ведь надо не только ребенку, но и его родителям обеспечить возможность приезда, проживания в Москве на время лечения. Справедливости ради, признаем: в последнее время данная ситуация с трудом, но все же меняется в лучшую сторону. Именно об этом беседуем с директором Российской детской клинической больницы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (РНИМУ имени Н.И. Пирогова) доктором медицинских наук, профессором Еленой Петряйкиной.

Елена Петряйкина: Дефицита инсулинов для детей нет. И не только в Москве, но и в регионах. Фото: Александр Корольков

Елена Ефимовна! Вы, прежде всего, детский эндокринолог, потому хотелось бы начать разговор именно с детской эндокринологии. По той простой причине, что, к сожалению, не только в нашей стране, но и за рубежом растет число детей, страдающих эндокринными заболеваниями. Скорее всего, потому что современные дети нередко обладают избыточным весом. Они меньше двигаются. Подвижные игры, "догонялки" во дворах перекрыли гаджеты. Даже в продвинутых московских дворах пустуют турникеты. Зато заняты скамейки, на которых, уткнувшись в айфоны, сидят те, кому от горшка два вершка. Причем нередко их мамы, папы, бабушки, няни в это время подкармливают их продуктами из разряда fast food...

Елена Петряйкина: Вы хотите, чтобы я это комментировала? Мне представляется, что здесь комментарий вовсе не обязателен, потому что очевиден. Увы, это данность, с которой очень сложно бороться и которая, конечно, увеличивает рост эндокринных заболеваний. Вынуждена напомнить прописные истины: ребенку особенно, более, чем взрослому, требуется движение и сбалансированный рацион питания. Не уверена, что меня услышат те же родители, бабушки и дедушки.

По-вашему, это данность, которую невозможно изменить?

Елена Петряйкина: Изменить очень трудно. Но хотя бы сделать самое элементарное: прекратить с телеэкрана, в интернете бесконечную рекламу продуктов fast food, конфет, различных сладких напитков... Мы беседуем с вами накануне летнего оздоровительного сезона. Да, он будет не таким, как обычно: диктат пандемии остается в силе. Но в наших силах внимательно проанализировать и проконтролировать организацию детского летнего досуга, изучить меню детских оздоровительных учреждений.

У вас есть статистика детских эндокринных заболеваний? Тот же детский диабет, сплошь инсулинозависимый? Те же инсулины для лечения детского диабета - дефицит или нет?

Елена Петряйкина: Начну с ответа на последний вопрос: дефицита инсулинов для детей нет. И не только в Москве, но и в регионах. Да, заболевания эндокринной системы у детей и подростков до 18 лет растут. В основном, увы, за счет ожирения и заболеваний щитовидной железы. Медленно растет и заболеваемость сахарным диабетом. Главная тут беда - детский диабет "молодеет". Все больше детей заболевают в дошкольном возрасте. Если разрешите, воспользуюсь возможностями "Российской газеты" и убедительно попрошу родителей внимательно относиться к появлению у детей повышенной жажды, частого и обильного мочеиспускания, при этом - заметной потери веса при повышенном аппетите.

Главная тут беда - детский диабет "молодеет": все больше детей заболевают в дошкольном возрасте

Оптимальный вариант: обратили внимание родители на эти признаки. Им есть куда податься с ребенком для получения профессиональной помощи? Может, я неправа, но, по-моему, среди выпускников мединститутов, практически нет желающих стать детскими эндокринологами.

Елена Петряйкина: Наплыва желающих действительно нет. Однако эндокринологическая помощь на местах вполне достойная. А проблемы возникают именно потому, что родители спокойно относятся к тем симптомам, о которых мы только что говорили. Главное, профилактика "позднего обращения". Не обязательно сразу бежать к детскому эндокринологу, достаточно осмотра педиатра и проведения анализов на уровень сахара в крови.

Мы увлеклись эндокринологией. А ведь вы возглавляете головное федеральное учреждение по оказанию медицинской помощи детям. Оно настолько значимо, что даже в ковидную пандемию его не перепрофилировали - самая крупная и многопрофильная детская федеральная больница в России работала в плановом режиме. Детей, заболевших ковидом, доставляли к вам или в другие учреждения?

Елена Петряйкина: Нет, мы не принимали больных с ковидом. Но были случаи среди наших пациентов заболевания этой опаснейшей инфекцией. И если их состояние не позволяло перевести их в ковидный госпиталь, то мы их изолировали по всем правилам содержания таких пациентов на месте и успешно их лечили. Одновременно с оказанием им помощи по основному заболеванию.

Вы сказали: "основному заболеванию". Озвучьте, какие конкретно болезни под этим подразумеваете.

Елена Петряйкина: Проще назвать заболевания, которые не лечатся в нашей больнице. У нас нет только неонатологии и кардиохирургии. Все остальные недуги, которыми страдают дети, у нас лечатся. Это и онкологические заболевания, и гематологические, и редкие, так называемые орфанные болезни, и сложные хирургические пороки, так называемые дети с синдромом "короткой кишки", челюстно-лицевой, нейрохирургической патологией и так далее.

В вашей больнице 1025 коек. И так как это больница федерального значения, то в основном лечатся дети из регионов. Их госпитализируют вместе с родителями. Цифры, конечно, внушительные, но у нас огромная страна, и потому мой извечный вопрос: как ребенку из глубинки, у которого, скажем, сложный порок развития челюсти, попасть к вам? Кто оплачивает приезд в Москву, пребывание и лечение в клинике ребенка и того, кто его сопровождает?

Елена Петряйкина: А вы не сочтете мой ответ некой рекламой нашей больницы?

Не сочту! Это не тот случай. Просто родители должны получать информацию из первых рук, в данном конкретном случае имею в виду вас.

Елена Петряйкина: Отвечаю подробно. Медицинская организация по месту жительства, или сами родители, или законные представители детей могут направить запрос на проведение консультации и решения вопроса о возможной госпитализации на электронную почту. Этот адрес известен во всех регионах России. В нашей больнице круглосуточно работает контакт-центр. По бесплатному телефону можно получить конкретные, профессиональные ответы на все вопросы о консультации, госпитализации. Медицинскую помощь в нашем стационаре, совместное пребывание пациента с законным представителем оплачивает ФОНД ОМС. Сам приезд в столицу должен обеспечивать регион.

Этот центр, работающий в круглосуточном режиме, открылся совсем недавно во время пандемии. Он одно из свидетельств того, что пандемия не имеет права быть препятствием оказанию всесторонней экспертной медицинской помощи детям. Запросов из регионов много?

Елена Петряйкина: Не менее ста запросов в сутки. Справляемся? Да. В работе центра задействованы в круглосуточном режиме опытные профессионалы.

В Российской детской клинической больнице, университетской клинике трудятся полторы тысячи сотрудников, среди которых такие знаковые детские врачи, как профессора Андрей Вячеславович Лопатин, Светлана Витальевна Михайлова, Алихан Амруллахович Алиханов, Эдита Константиновна Петросян, Николай Гаврилович Короткий, знаковые медсестры, настоящие помощники врачей и родителей. Короче, вы призваны быть учебно-образовательным и консультативным центром для регионов России...

Елена Петряйкина: Мы и являемся им. Один пример. С марта 2020 года у нас работает Федеральный детский реанимационный консультативный центр для помощи по запросам регионов всех пациентов с тяжелым течением ковида и пневмониями. За год проконсультировано почти 4000 пациентов. Постепенно центр расширил консультирование по запросам регионов о помощи детям не только с ковидом и пневмониями, но и с другими сложными заболеваниями.

4 тысячи пациентов с тяжелым течением ковида и пневмониями проконсультировано за год по запросам регионов

В службе здоровья, особенно в педиатрии, очень важна персонифицированная, адресная помощь. И еще важнее, чтобы таковая не зависела от адреса. Успехов!