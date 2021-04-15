Под Владимиром из-за травяных палов сгорели 11 домов

Во Владимирской области в результате несанкционированного пала сухой травы сгорели 11 деревянных строений.

По словам официального представителя ГУ МЧС по региону Екатерины Мищенко, ЧП произошло в деревне Першково Гусь-Хрустального района.

- Пожар локализован, сейчас происходит его ликвидация с применением вертолета МЧС России Ми-8. Кроме того, к ликвидации пожара привлечены 12 единиц техники и 43 человека, - рассказала Екатерина Мищенко.

Она уточнила, что в результате происшествия огнем уничтожено 11 построек, в том числе четыре жилых дома, одно нежилое строение и шесть дачных домов. Всего на территории деревни насчитывается 72 деревянных строения.

По данным регионального ГУ МЧС, тушением пожара на месте руководит начальник ведомства полковник внутренней службы Алексей Купин. В Першково также выехал глава Владимирской области Владимир Сипягин.