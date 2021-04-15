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15.04.2021 00:30
Рубрика: Экономика

Другая жизнь

В бывших промзонах появятся новые рабочие места, жилье и соцобъекты
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8432)
В рамках проекта "Индустриальные кварталы" столица планирует в этом году провести 35 аукционов. На них определят инвесторов для реновации бывших промзон. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, механизм комплексного развития столичных промзон запущен еще в 2017 году. На территории бывших заводов и фабрик, многие из которых сегодня закрыты или используются не по назначению, открываются технопарки, строятся жилые дома и социальные объекты, обустраиваются новые общественные пространства. Вот и 35 площадок, выставляемые на аукционы, дадут возможность создать в Москве 146 тысяч новых рабочих мест и принести 1,9 триллиона рублей в виде инвестиций. "Бюджетный эффект составит до 200 миллиардов рублей в год, - рассказал Владимир Ефимов. - Общая площадь земельных участков - 456 гектаров".

Фото: Комплекс городского хозяйства (город Москва).
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В целом проектами комплексного развития территорий помимо строительства недвижимости предусмотрено и озеленение. Парки, аллеи, скверы займут не менее 320 гектаров бывших промзон. Эта площадь, по словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, превышает парк Фили и сравнима с размерами ВДНХ.

Проект, говорит заммэра, добавит городу более 90 новых социальных объектов. В их числе - 50 новых детских садов, не меньше 40 школ, 27 спортивных объектов, в том числе один аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Например, два детских сада и школа откроются на месте бывшей промзоны "Октябрьское поле", договор о реорганизации которой был заключен летом прошлого года. Как ожидается, школа на 800 мест будет готова уже в следующем году. К 2024 году там построят также промышленный технопарк, бизнес-центр, жилые дома, всю необходимую инфраструктуру, в том числе поликлинику. На этой территории будет создано более 500 рабочих мест. В реновацию промзоны инвестор вложит 14 миллиардов рублей. Реорганизация рассчитана на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

На территории бывших фабрик и заводов построят более 90 соцобъектов, включая школы и детсады

Получат новую жизнь и бывшие промзоны "Братцево", "Чертаново", "Южное Бутово" и "Алтуфьевское шоссе". В них инвесторы планируют вложить почти 82 миллиарда рублей. Договоры по этим проектам столичные власти рассчитывают заключить во втором-третьем кварталах 2021 года.

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