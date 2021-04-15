РЖД открыли продажи билетов на "Ласточки" между Москвой и Минском

Стартовали продажи билетов на скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, сообщает пресс-служба РЖД. Минимальная цена - 1428 рублей.

Первая "Ласточка" выйдет на маршрут 30 апреля. Ежедневно будут курсировать по два рейса: №717/722 - отправление в 6:20 и прибытие в 13:10 (с остановкой в Смоленске); № 721/718 - отправление в 16:00 и прибытие в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске). Время в пути - около 7 часов.

Пассажирам будут доступны два класса обслуживания - бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Купить билеты можно будет на сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения.