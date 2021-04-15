Собянин: Более миллиона москвичей получили первый компонент прививки от COVID-19

Более миллиона москвичей сделали первую прививку от COVID-19. Об этом сообщил 15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге, где он написал: "На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города".

Отметил важное: почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего.

Тех, кто еще не сделал прививку, глава города призвал: "Впереди - лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию".