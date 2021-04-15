В Москве за сто дней до старта летней Олимпиады в Токио прошла презентация экипировки, в которой сборная России поедет на Игры.

Представление олимпийской формы всегда было важной вехой в процессе подготовки к главному спортивному форуму четырехлетия, но, пожалуй, никогда это событие не проходило с таким размахом, как сейчас. По сути, организаторы устроили полноценный модный показ с подиумом, софитами и светским бомондом.

В качестве площадки был выбран один из самых масштабных павильонов ВДНХ "Космос", впечатляющую экспозицию которого нужно увидеть хоть раз всем. И это, конечно, тоже не случайно. С одной стороны, совсем недавно исполнилось 60 лет полету Юрия Гагарина, с другой, в дизайне новой формы можно найти немало отсылок к теме космоса. К слову, одним из амбассадоров презентованной коллекции стала космонавт-испытатель Анна Кикина, единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса". Так что никто не удивился, когда перед стартом показа начался обратный отсчет, сменившийся ревом ракетных сопел.

Фэшн-шоу, как модно теперь говорить, возглавил флаг Олимпийского комитета России (ОКР) - именно под ним в Токио будет выступать наша команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По тем же причинам на форме атлетов не будет надписей Russia и государственной символики. Зато российский триколор легко угадывается в цветовой гамме экипировки: в этом вопросе Международный олимпийский комитет проявил толерантность. Привычные нашему глазу цвета дизайнеры ловко увязали с японскими мотивами: триколор раскрывается веером, принты на футболках отсылают к гравюре "Большая волна в Канагаве", ну и без стилизации под знаменитые японские иероглифы тоже не обошлось.

"Мне кажется удачным предложенное сочетание элементов национальной российской айдентики с японскими мотивами, - поделился своим мнением президент ОКР Станислав Поздняков. - Мы с экипировщиком и коллегами из МОК проделали большую работу, чтобы эта коллекция была одобрена. В проект пришлось вносить оперативные изменения, и это добавило драматизма".

Еще одна деталь экипировки была скрыта от глаз зрителей. Оказывается, с изнанки формы пришит так называемый оберег - нашивка с пожеланиями "тренируйтесь, боритесь, побеждайте". Но основательница и руководительница бренда-экипировщика Анастасия Задорина надеется, "что вся коллекция станет для нашей сборной оберегом".

С изнанки формы спортсмены могут обнаружить нашивку с пожеланиями "тренируйтесь, боритесь, побеждайте"

Кстати, на показе была представлена одежда не только для спортсменов, но и для болельщиков. Последнюю можно было легко отличить по надписям Russia: на нее ограничения МОК не распространяются. Но и без формы для болельщиков комплект, который получат спортсмены, будет весьма разнообразен. Это и парадный костюм, и спортивный, тренировочная форма, толстовки, футболки, джинсы, чемодан и даже солнечные очки - всего более 60 элементов.

"В мое время нам выдавали только тренировочный костюм, плавки и пару очков, а теперь совсем другой ассортимент", - поведал четырехкратный олимпийский чемпион, а ныне глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В общем, есть из чего выбирать. Станиславу Позднякову, к примеру, особенно приглянулся женский красный парадный костюм: "просто отпад". Но последнее слово за спортсменами. Они, к слову, тоже принимали участие в показе и в эффектности ничем не уступали профессиональным моделям. "Волнительно не было, - признался пловец Андрей Минаков, для которого Олимпиада в Токио станет дебютной. - Спорт помог этому, приучил к тому, что волноваться не стоит. С удовольствием поучаствовал бы в показе еще раз. Если позовут, всегда готов". А вот рекордсменка мира в скоростном скалолазании Юлия Каплина "волновалась сильно, хоть и выступала на 12-тысячном стадионе в парижском Берси".

Обоим новая экипировка понравилась. "На мне стопроцентный хлопок, а я люблю натуральные ткани, - рассказала Каплина, дававшая интервью в платье из коллекции. - На примерке получилось попробовать спортивные комплекты, они сделаны из специальной ткани для занятий спортом. Все очень удобно".

Впрочем, окончательную оценку новой экипировке, как справедливо заметил Владимир Сальников, можно будет поставить только после Олимпиады, "когда на ней будут висеть медали".

Между тем

В Японии не исключают вариант отмены летней Олимпиады из-за осложнения эпидемиологической обстановки в стране и мире. Об этом рассказал генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи. "Для страны важно получить согласие народа (на проведение соревнований. - Прим. "РГ")", - заявил политик, которого цитирует телерадиокомпания NHK. Генсек подчеркнул, что рассчитывает на успешное проведение Игр, однако решение об организации состязаний необходимо будет принимать исходя из текущей обстановки. "Если будет сказано, что невозможно организовать Игры, мы вынуждены будем отказаться от них", - резюмировал Никаи. В свою очередь другой высокопоставленный представитель ЛДП Таро Коно, который сейчас в правительстве выполняет обязанности министра по проведению административной реформы и отвечает за программу вакцинации, допустил, что турнир может пройти без болельщиков.

Подготовил Александр Ленин (Япония)