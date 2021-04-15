В Гидрометцентре предупредили о возвращении ночных заморозков

Минусовые температуры вернутся в столичный регион на следующей неделе, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В ночь на 20 апреля в Москве и Подмосковье, по ее словам, возможны слабые заморозки до минус 1 градуса. Похолодание связано с приходом в столичный регион скандинавского циклона. Он вытеснит все теплые антициклоны. "Так как он образовался на севере, то воздух в нем прохладный. И еще ночью воздух будет охлаждаться, поэтому вероятны заморозки", - уточнила Паршина. В ночь на 21 апреля 0-плюс 5 градусов. Возможны смешанные осадки - дождь со снегом.

Правда циклон надолго не задержится. Днем будет от 9 до 14 тепла. До середины следующей недели серьезных дождей не прогнозируется, хотя к середине недели небо начнут затягивать тучи.