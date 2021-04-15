В Калуге открыли мемориальную доску десантникам

15 апреля в Калуге были открыта мемориальная доска в честь двух героев-десантников - участника афганской войны, Героя Советского Союза Сергея Павловича Козлова и капитана Андрея Викторовича Зеленковского, погибшего при штурме Грозного.

Мемориальная доска размещена на фасаде здания школы № 6, в которой учились Сергей Козлов и Андрей Зеленковский.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, руководители подразделений городской управы, представители ветеранских организаций, родственники и друзья героев.

Старший лейтенант Сергей Козлов за мужество и героизм в боях Афганской войны был удостоен звания Героя Советского Союза. Это был один из первых случаев присвоения высшего геройского звания военнослужащим ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

После лечения в госпитале и учебы в Военной академии имени Фрунзе Сергей Козлов продолжил службу, дослужился до звания полковника. В 1993 году Сергей Павлович Козлов скончался от инфаркта. В 1999 году ему посмертно было присвоено звание Почетного гражданина города Калуги.

Капитан Андрей Викторович Зеленковский служил в составе миротворческих сил в Югославии и на Северном Кавказе, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, погиб при штурме Грозного. Он посмертно награжден орденом Мужества.

"Сегодня мы открываем мемориальную доску двум героям, оба они учились в шестой школе, окончили Рязанское училище ВДВ, с оружием в руках защищали нашу Родину, - отметил в своем выступлении Юрий Моисеев. - Сергей Козлов воевал в Афганистане, где воины-интернационалисты не щадя своих жизней защищали нашу страну от международного терроризма. Андрей Зеленковский отдал свою жизнь, сражаясь с бандитами и террористами, защищая территориальную целостность нашей страны. Оба они - настоящие герои, замечательный пример и ориентир для молодого поколения. Огромное спасибо и низкий поклон всем ветеранам боевых действий, родителям и учителям, воспитавшим достойных защитников Отечества. Замечательно, что в Калуге чтут память героев, тех, кто во все времена защищал нашу страну".

"Благодарю руководство города и ветеранскую организацию "Боевое братство". Они не забывают нас, заботятся, оказывают материальную помощь. Я очень рада, что моего сына помнят", - рассказала Валентина Федоровна, мать Андрея Зеленковского.