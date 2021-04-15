В Москве начали обновлять дорожную разметку

В столице начали обновлять после зимы дорожную разметку, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали с установлением постоянных положительных температур воздуха, - отметил он. - Разметку планируется нанести на более чем 4 тыс. дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тыс. погонных километров". Дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительного ограничения движения.

Специалисты обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах города, в первую очередь работы проводятся возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.

Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети", "Фoтoвидeoфикcaция".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности будет размечено свыше 10 тыс. знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тыс. наземных пешеходных переходов, 200 "вафельниц".