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15.04.2021 19:10
Рубрика: Власть

В Москве начали обновлять дорожную разметку

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице начали обновлять после зимы дорожную разметку, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали с установлением постоянных положительных температур воздуха, - отметил он. - Разметку планируется нанести на более чем 4 тыс. дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тыс. погонных километров". Дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительного ограничения движения.

Специалисты обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах города, в первую очередь работы проводятся возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.

Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети", "Фoтoвидeoфикcaция".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности будет размечено свыше 10 тыс. знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тыс. наземных пешеходных переходов, 200 "вафельниц".

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