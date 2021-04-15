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15.04.2021 13:10
Рубрика: Экономика

В Москве подготовили к навигации Северный речной вокзал

Текст: Ирина Огилько

В столице завершены работы по подготовке к навигации обновленных набережной и причалов Северного речного вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Дептранс Москвы
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"Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно промыли после зимы лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную очистку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, покрасили перила и отбойники", - заявил Бирюков журналистам.

По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Также проведены масштабные работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов, обеспечивают их швартовку и стоянку.

"В прошлом году в рамках капремонта на причалах Северного речного вокзала была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов, - рассказал Бирюков. - Она позволяет поддерживать жизнедеятельность на них без запуска двигателей, одновременно электроэнергию могут получать 24 судна".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что полностью налажена работа системы берегового водоснабжения.

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"С помощью гидрантов суда смогут пополнять запасы питьевой воды на 13 заправочных точках, - поведал Бирюков. - Специалисты тщательно проверили и промыли все коммуникации заправки, в период навигации дважды в месяц будет производиться забор проб воды".

Заммэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.

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