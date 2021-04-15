В Москве подготовили к навигации Северный речной вокзал

В столице завершены работы по подготовке к навигации обновленных набережной и причалов Северного речного вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно промыли после зимы лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную очистку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, покрасили перила и отбойники", - заявил Бирюков журналистам.

По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Также проведены масштабные работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов, обеспечивают их швартовку и стоянку.

"В прошлом году в рамках капремонта на причалах Северного речного вокзала была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов, - рассказал Бирюков. - Она позволяет поддерживать жизнедеятельность на них без запуска двигателей, одновременно электроэнергию могут получать 24 судна".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что полностью налажена работа системы берегового водоснабжения.

"С помощью гидрантов суда смогут пополнять запасы питьевой воды на 13 заправочных точках, - поведал Бирюков. - Специалисты тщательно проверили и промыли все коммуникации заправки, в период навигации дважды в месяц будет производиться забор проб воды".

Заммэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.