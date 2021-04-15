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15.04.2021 18:53
Рубрика: Общество

В Смоленске устроили парад для столетнего ветерана

Текст: Татьяна Ткачёва (Смоленск)
Фото: Администрация Смоленской области Фото: Администрация Смоленской области
Фото: Администрация Смоленской области

В честь юбилея участника Великой Отечественной войны Федора Русакова во дворе его дома прошло торжественное шествие с оркестром. "Парад для одного ветерана" провели в Смоленске 15 апреля.

Фото: Николай Гернет/РГ
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Поздравить Федора Ивановича пришли курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала А. Василевского, воспитанники кадетского корпуса и юнармейцы. Оркестр академии исполнил песни времен Второй мировой.

В гости к ветерану зашел смоленский губернатор Алексей Островский. Как рассказали в пресс-службе администрации области, он подарил юбиляру большой телевизор. Федор Русаков поблагодарил главу региона за внимание и за помощь в ремонте дороги к его родной деревне Гуторово в Ярцевском районе. В первые месяцы войны Федор Иванович сражался там с оккупантами в составе партизанского отряда Владимира Попова. Деревню сожгли фашисты. Спустя десятилетия по инициативе ветерана в Гуторове поставили памятник. В 2013-м восстановили дорогу.

О судьбе Русакова земляки хорошо знают. Ему посвящен отдельный стенд в смоленском музее Великой Отечественной войны. Повоевав партизаном, Федор Иванович был направлен в танковое училище в Саратов. Меньше чем через год в составе 3-го Белорусского фронта участвовал в боях за Восточную Пруссию. Далее были 1-й Украинский фронт и Висло-Одерская операция, освобождение Праги в 1945 году. Федор Иванович - кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, Красной звезды. После окончания войны более 30 лет прослужил в органах госбезопасности.

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