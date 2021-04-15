Сергей Собянин: Вакцинация от ковида. Более миллиона москвичей

На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города.

Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего.

Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан - клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику.

Когда в декабре прошлого года Москва первой среди регионов страны начала вакцинацию от ковида, у людей было много сомнений. Эффективна ли российская вакцина? Не будет ли осложнений или побочных явлений?

Сегодня почвы для этих сомнений уже не осталось. Наша вакцина доказала свою надежность и безопасность. Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших - считанные единицы.

Впереди - лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию.

Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть.

Будьте здоровы,

Ваш мэр

С.Собянин

Источник: Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина