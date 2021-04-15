Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8

При тушении большого пожара в населенном пункте Першково Гусь-Хрустального района Владимирской области был применен пожарный вертолет с водосливным устройством.

Пожарный Ми-8 сбросил на 11 горящих строений более 5 тонн воды.

По данным пресс-службы МЧС России, сообщение о возгорании поступило сегодня днем. Предварительная причина пожара - человеческий фактор. Из-за несанкционированного пала прошлогодней травы произошел переход огня на жилые дома и хозблоки.

"На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Работают 14 единиц техники и 33 человека", - сообщили в пресс-службе МЧС, распространившей также видео с пожара.