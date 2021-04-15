Энергосистемам в регионах ДФО требуется серьезная модернизация

Апрельский блэкаут на Сахалине, оставивший 400 тысяч жителей острова на несколько часов без света и воды, лишний раз подчеркнул уязвимость энергетической инфраструктуры ДФО.

После ледяного дождя

Весьма болезненна тема подобных отключений и для Приморья. Тайфун "Майсак" в сентябре прошлого года и ледяной дождь в ноябре доказали то, что жители края подозревали и так: любой снегопад, обильный дождь или сильный ветер - и в хозяйстве энергетиков обязательно что-нибудь "порвется". После этих двух природных событий "Научно-технический центр Единой энергетической системы" по просьбе правительства региона подготовил справку. Там отмечено, что "… от 60 до 80 процентов мощностей ДРСК (Дальневосточная распределительная сетевая компания, дочерняя структура Рус­Гидро), в том числе в Приморье, эксплуатируются за пределами своих возможностей. Износ электросетей превышает 60 процентов, трансформаторных подстанций - 70. Порядка 80 процентов передающих сетей эксплуатируются свыше 25 лет".

По словам губернатора Олега Кожемяко, после ледяного дождя в крае из 160 километров сетей пришли в негодность 120. Основной причиной этого можно считать системное недофинансирование отрасли.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал провести в регионе ревизию энергосистемы. Приморье - лидер по привлечению инвестиций среди субъектов округа, но, по словам Трутнева, "мы постоянно спотыкаемся о вопросы энергоснабжения".

После осенних событий филиал ДРСК "Приморские электрические сети" внес изменения в уже подготовленную программу модернизации и реконструкции электросетевого комплекса. Она рассчитана на пять лет и будет реализована в три этапа.

- Повысится надежность электроснабжения в том числе Первомайского района Владивостока, наиболее пострадавшего от ледяного дождя. В рамках программы проведем реконструкцию и модернизацию 31 ЛЭП 35-110 кВ на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей. В 2021 году запланировано двукратное увеличение объема работ по расчистке и расширению просек. Приобретем резервные источники снабжения электро­энергией, - говорит директор филиала Сергей Чутенко.

Кстати, министр энергетики РФ Николай Шульгинов высказал озабоченность тем, что небольшие региональные сетевые компании не способны обеспечивать надежную эксплуатацию хозяйства и оперативное устранение неполадок. На территории Приморья таких компаний 33. Он предложил передать активы мелких компаний крупной сетевой. На днях об этом же заговорили в правительстве края при обсуждении электроснабжения Артемовского городского округа и Надеждинского района. На этих территориях энергетики не способны обеспечить ресурсом новых потребителей и даже не гарантируют стабильное снабжение уже подключенных. Губернатор поручил главе Артемовского городского округа Вячеславу Квону разработать программу развития электросетевого комплекса. Здесь-то и встал вопрос: "Как он будет это делать, если электросетевые активы Артема находятся в частных руках?".

Поставили защиту

Энергетики Сахалинской области объяснили недавний блэк­аут досадным стечением событий, которое стало причиной последовательного отключения трех питающих остров станций. После срабатывания защиты в областном центре и отключения Южно-Сахалинской ТЭЦ от общей сети станции в Ильинском и Ногликах не справились с кратно возросшей нагрузкой и также ушли в "защиту".

Как отмечается на сайте правительства области, в год на острове фиксируют 200-240 обусловленных неблагоприятными погодными условиями технологических инцидентов, связанных с энергоснабжением. К тому же часть системных воздушных ЛЭП проходит вдоль побережья и потому подвержена воздействию солевых отложений на конструкциях опор. Это ведет к ускоренному износу оборудования и дополнительным затратам на ремонт и восстановление.

Новая энергоэра наступила на Сахалине в 2019 году, когда здесь появилась первая за полвека большая новая электростанция - ГРЭС-2 в Ильинском. Сегодня в островной области дизельные генераторы уживаются с объектами возобновляемой энергетики. Работают две мини-ГЭС на Парамушире, Менделеевская геотермальная ТЭС и ветровые станции в Головнине и Новикове.

Износ электросетей ДРСК превышает 60 процентов, трансформаторных подстанций - 70. Порядка 80 процентов передающих сетей эксплуатируются свыше 25 лет

Затем в регионе разработали программу модернизации сетей на 2020-2030 годы, которая позволит свести к минимуму количество аварий и создать условия для подключения новых предприятий и объектов социальной инфраструктуры. Ее появление стало откликом на поручение, данное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его рабочей поездки на Дальний Восток в августе прошлого года.

Кроме этой программы ремонт и создание новых энергетических систем предусматривает протокол, подписанный губернатором Валерием Лимаренко и министром энергетики РФ Александром Новаком в 2019 году и рассчитанный на десять лет. Речь идет о 55 объектах энергетики. Стоимость проекта - 45 миллиардов рублей. Источники финансирования - амортизационные отчисления от объектов "Сахалинэнерго" и Сахалинской ГРЭС-2, но большая часть - из федеральной казны, фондов федеральных программ и инвестиций РусГидро.

Так, в Углегорском районе планируется построить ветроэлектростанцию мощностью 67,2 МВт, которая может стать самым крупным ветропарком на Дальнем Востоке. Это будет еще один пример использования "зеленой энергетики". Объект в Углегорском районе будет включать 16 ветротурбин на участках с высоким потенциалом ветра.

- Развитие альтернативной энергетики означает снижение вредных выбросов в атмосферу. Экологически чистый регион привлекательнее для инвесторов, комфортнее для жизни. Но самое главное - это здоровье людей, - считает Валерий Лимаренко.

Солнце, ветер, газ и атом

В 2025 году на Чукотке остановят и закроют Билибинскую атомную электростанцию, запущенную в 1974-м. Еще одна "старушка" - действующая ЛЭП, которая эксплуатируется с 1960 года и характеризуется высоким износом. Тем временем в зоне Певек - Билибинского энергоузла реализуют ряд горнодобывающих проектов, требующих надежного электроснабжения. В связи с этим сейчас РусГидро возводит на Чукотке линию 110 кВ Певек - Билибино. Уже собрали 301 и установили 204 опоры, смонтировали 252 фундамента.

- Линия обеспечит надежную энергетическую связь между Певеком, где в прошлом году концерн "Росэнергоатом" ввел в эксплуатацию плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов", и городом Билибино, - рассказал на прошедшей неделе Юрию Трутневу первый заместитель генерального директора РусГидро Роман Бердников.

Это не единственное изменение в системе электроснабжения Чукотки. Продолжается начатое в прошлом году строительство в Анадырском районе трех солнечных электростанций и двух ветряных.

- Использование альтернативных источников энергии в малых селах еще в самом начале. В случае успеха проекты будут использовать в комплексе и масштабировать на другие населенные пункты, - считает губернатор округа Роман Копин.

В январе 2020 года при посещении региона с рабочей поездкой Юрий Трутнев заявил о необходимости строительства на Чукотке новой атомной электростанции под нужды проектируемого Баимского ГОКа. В начале нынешнего апреля на совещании, проведенном полпредом в Анадыре, стало известно, что энергоснабжение проекта будет осуществляться с использованием плавучей станции на базе трех атомных энергоблоков. Такое решение было согласовано в марте председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Сооружение энергоблоков станут вести на деньги госкорпорации "Рос­атом", линии электропередачи - на федеральные средства.