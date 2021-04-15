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15.04.2021 10:59
Рубрика: Общество

Видео: Медведь запугал учеников сахалинской школы и их родителей

Текст: Дина Непомнящая

К школе в селе Шебунино Невельского района Сахалинской области повадился ходить медведь. Хищника несколько раз видели у забора на дороге, по которой дети ходят на занятия.

Фото: iStock
В Нижневартовске медведь набросился на прохожего

Как сообщают "Вести.Ru", впервые камера наблюдения "поймала" медведя 10 апреля. Тогда он пришел к учебному заведению днем, в то время, когда шли уроки. Зверя спугнул охранник. Он ушел, но через пару дней появился на том же месте снова. Теперь родители боятся отпускать детей на занятия.

Руководитель областного агентства лесного и охотничьего хозяйства заверил, что лесничество держит ситуацию на контроле. Если хищника вновь увидят рядом со школой, его застрелят, потому что представляет угрозу для жизни людей.

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