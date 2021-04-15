Шахта "Восточная Денисовская" выдала на-гора первый уголь и хорошие новости

В Нерюнгринском районе Якутии ввели в эксплуатацию угольную шахту "Восточная Денисовская". С ее запуском ежегодный объем добычи угля компанией "Колмар" на южно-якутских месторождениях увеличится на четыре миллиона тонн. Это очень серьезная прибавка, однако значение нового объекта далеко не только в ней.

За запуском всех механизмов в глубинах шахты участники торжественной церемонии могли наблюдать в режиме реального времени на большом экране. Фото: Юрий Коковин

На торжественной церемонии по поводу запуска шахты заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Дмитрий Бобраков отметил:

- В этом году в Нерюнгринском районе наблюдается положительная динамика прироста населения.

Когда речь идет о регионах ДФО, подобные слова можно услышать, увы, редко. В Южной Якутии такой динамики не было с 1996 года. Наоборот, депрессивный Нерюнгринский район в течение многих лет задавал на Дальнем Востоке тон по оттоку населения. В постперестроечное время в результате закрытия производств он потерял около трети жителей! Люди уезжали отсюда из-за отсутствия работы и перспектив.

Все поменялось, когда в районе была создана территория опережающего развития "Южная Якутия". Якорный резидент - угледобывающий холдинг в течение нескольких лет реализовал ряд крупных инвестпроектов, трудоустроив более шести тысяч человек. В нынешнем году на предприятиях компании откроется еще около 1,3 тысячи рабочих мест. Если прежде в этом районе люди безуспешно пытались найти работу, то сейчас работодатели ищут и сами готовят специалистов, заманивают их хорошими зарплатами, полным соцпакетом, жильем.

- Комплексный проект компании имеет огромное значение не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока, - подчеркнул Дмитрий Бобраков.

"Восточная Денисовская" стала одним из главных звеньев этого проекта. Сейчас на ней работают чуть более 600 шахтеров, при выходе на полную мощность их будет 730. Среди них есть и местные жители (только в прошлом году на предприятия холдинга было трудоустроено 1217 якутян), и приезжие. В одном из забоев довелось поговорить с проходчиком Иваном Бабуриным и машинистом горных выемочных машин Сергеем Еременко. Один привез семью из Донецка, второй из Луганска.

- Адаптировались здесь прекрасно, работа привычная, зарплата хорошая, и детям все нравится. Так что мы теперь тоже якутяне, - охарактеризовал жизнь на новом месте Сергей Еременко.

Что же касается самой шахты, она для молодых рабочих, что называется, вообще своя. Они ее строили.

В нынешнем году на предприятиях компании откроется еще около 1,3 тысячи рабочих мест. Прежде в этом районе люди безуспешно пытались найти работу, сейчас же работодатели ищут и сами готовят специалистов

- Шахтеры на протяжении четырех лет прошли под землей 14 километров выработок, чтобы подготовить шахту к сдаче. Это колоссальный труд, - отметил один из руководителей угольной компании Артем Левин.

"Восточная Денисовская" считается одной из наиболее высокотехнологичных шахт в стране. А система конвейеров здесь построена таким образом, чтобы уголь из самых дальних забоев подавался наверх в одном месте.

- Дело в том, что месторождение располагается по обе стороны федеральной автотрассы "Лена". Мы все сделали с таким расчетом, чтобы наш технологический транспорт как можно реже появлялся на этой дороге общего пользования - угольные потоки будут пересекать ее под землей, - рассказал главный инженер шахты Алексей Стрыж.

Эти потоки пришли в движение сразу после того как почетные гости торжества нажали символическую кнопку "Пуск", а на 100-метровой глубине шахтеры по команде включили реальные рубильники. Через считанные секунды выведенный на поверхность шахты конвейер ожил, и под загрузку встал первый самосвал с красочными надписями на бортах кузова. Несколько минут спустя здесь уже стояла очередь машин - обычных, ничем не украшенных. Уголь пошел.

"Восточная Денисовская" стала третьей шахтой компании в Нерюнгринском районе. До этого в 2009 году была введена "Денисовская", а осенью 2020-го - "Инаглинская". Стоит отметить, что все крупные инвестпроекты холдинга реализованы при активной государственной поддержке.

- В первую очередь это режим территории опережающего развития, который позволил предоставить компании налоговые льготы и земельные участки. Второй аспект - льготное финансирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока, - говорит Дмитрий Бобраков.

В компании при этом уточняют, что дальнейшие проекты уже будут осуществляться предприятиями за счет выручки от реализации продукции. Добываемый в Южной Якутии коксующийся уголь, кстати, после обогащения идет на экспорт, и спрос на него на азиатских рынках растет.

- До 2024-го мы планируем выйти на объем 20 - 22 миллиона тонн угля. В нынешнем году добыча составит 12 миллионов тонн, - рассказал Артем Левин.

Пока проекты реализуют в условиях всевозможных преференций со стороны государства, но льготы не вечны. Когда этот период завершится, компания, по словам заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова, станет в регионе крупным налогоплательщиком.

- Сейчас сложно говорить о конкретных суммах, которые будут поступать в бюджет. Это зависит от таких факторов, как объемы добычи, возможные варианты переработки продукции, ценовая политика. Но надо отталкиваться от того, что в нынешнем году добыча угля будет увеличена в два раза по сравнению с показателями 2020-го. В свою очередь в прошлом году она в два раза выросла в сравнении с цифрами 2019-го. А до 2024-го вырастет еще в два раза. Мы кратно наращиваем добычу, и кратно будут расти объемы налогообложения. А на данный момент стоит задача построить в Нерюнгринском районе ту среду, которая будет соответствовать современным стандартам, - пояснил Бычков.

Под средой подразумевается многое. Вокруг крупных проектов всегда активизируется малый бизнес, и Нерюнгринский район не стал исключением. Развитие получили и всевозможные смежники, обслуживающие угледобычу. Это тоже рабочие места. Наконец, развивается и сам город Нерюнгри - компания начинает комплексную застройку жилого квартала для персонала с детскими садами и другими необходимыми объектами.

- Получили проект и разрешение на строительство от муниципальной администрации. Уже начали делать котлованы, сейчас подходят материалы. Надеюсь, если третьей волны пандемии не будет, ко Дню шахтера вручим новоселам ключи от квартир в первом доме. А всего в этом году планируем сдать три дома - примерно 200 квартир, - подытожил Артем Левин.