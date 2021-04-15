Экстремальная ситуация, о которой заговорила вся страна, произошла 2 апреля. Загорелась крыша клиники кардиохирургии при Амурской медакадемии. Красивое здание - памятник архитектуры федерального значения - давно не видело капитального ремонта. По предварительной версии, произошло замыкание электропроводки.

Под горящей крышей кардиоцентра в Благовещенске врачи и медсестры боролись за жизнь пациента. Фото: МЧС России

Языки пламени мгновенно прошлись по деревянным балкам, охватив 1600 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, к месту стянули все силы местных брандмейстеров, которые вывели из клиники 67 пациентов.

Пока пожарные боролись с огнем, врачи на первом этаже боролись со смертью. В тот момент в больнице выполняли две операции. Одну из них пожар застал на начальном этапе: пациент находился в сознании. Посовещавшись, медики решили остановиться, чтобы продолжить вмешательство в нормальных условиях. Решение оказалось верным: уже через десять минут нужный им аппарат для рентгеновского исследования кровеносных сосудов оказался обесточен.

Вторая бригада выполняла аортокоронарное шунтирование 61-летнему жителю Селемджинского района. Когда вспыхнуло пламя, операция была уже на середине пути - прервать ее означало прервать саму жизнь.

Сотрудники МЧС до последнего боролись за электроснабжение в палате, а когда электричество все-таки отключилось, подали ток от своих машин. Когда и это стало невозможным, врачи подключились к резервному источнику энергии.

Позднее врач-перфузиолог Георгий Кондратов из хирургической бригады разместил кадры происходившего в Instagram.

- Идет этап искусственного кровообращения, электричество отключено, тревоги пищат, а мы работаем. Пациент не виноват: он должен и будет жить. Ситуация на адреналине... - прокомментировал он.

Обстановка действительно страшная: по стеклам снаружи течет вода, которой тушат огонь, над головами - огромный костер, но врачи продолжают свое дело. Паники в операционной не было. Двери закупорены, влажные простыни проложены по щелям между дверью и полом, чтобы дым не проникал в помещение.

Шесть врачей, две медсестры и санитарка около двух часов провели в операционной полыхавшего здания

- Проводить искусственное кровообращение без подачи кислорода для пациента смерти подобно. Когда отключился кислород, анестезиолог Виктор Никитин обеспечил его подачу в систему из баллонов, - рассказывает Георгий Кондратов. - Хирурги Валентин Филатов и Александр Филиппов работали как часы, их руки не задрожали. Операционные сестры и анестезистки все оставались на месте, работали командой. Анестезиолог Станислав Фукс пришел из другой операционной, как только там закончили, не эвакуировался, и его помощь была очень кстати.

- Даже мыслей не было, чтобы кто-то из нас развернулся и вышел из операционной. В какой-то момент к нам постучались с той стороны и сказали, что нужно эвакуироваться. Мы все дружно посмеялись. Как мы уйдем, если пациент уже на искусственном кровообращении? Мы просто не могли оставить человека в такой ситуации, - рассказывал потом хирург Александр Филиппов.

Пиком напряжения стал момент, когда погасла лампа над операционным столом. Кардиохирурги продолжили работать в специальных шлемах с мощными налобными осветителями. Шестеро врачей, две медсестры и санитарка около двух часов провели в операционной. Их телефоны разрывались от звонков родных и друзей, сходивших с ума от неизвестности.

- Страха не было, - скупо отвечает на вопросы врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Никитин. - Когда мы идем на операцию, главная задача - обеспечить безопасность пациента.

А пожарные, с которыми бригада все время была на связи, отгоняли дым и огонь от крыла здания, чтобы в стерильную операционную не попало ни капли воды сверху. Между прочим, именно пожарных сами врачи считают героями.

Они победили: непростая операция в сложнейших условиях закончилась успешно. Пациента перевезли в реанимацию областной больницы. Поначалу его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое, но отмечают, что это обычно после такой операции: "Жить точно будет". Вскоре мужчину перевели из реанимации в обычную палату. Выписать его планируют в течение двух недель.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко и министр по делам ГО и ЧС России Евгений Зиничев пообещали наградить медиков и пожарных.

- У спасателей, пожарных, конечно, такая профессия, но в любом случае этот вызов оказался экстраординарным, потому что во время пожара продолжали работать хирурги, - отметил губернатор Василий Орлов. - Уверен, что мы еще соберемся на церемонии вручения им наград. А сегодня я хочу поблагодарить их от лица всех жителей Амурской области. Конечно, мы не должны допустить повторения таких ситуаций. Тем не менее этот случай показал, что и в мирной жизни есть место подвигу.

Подробности

Один из врачей, участвовавших в операции, оказался на месте ЧП по сути дела случайно. Анестезиолог-реаниматолог Сахалинской областной клинической больницы Алексей Лапаник находился в отпуске и зашел навестить своих преподавателей в медакадемию, при которой работает кардиоцентр. События развивались настолько стремительно, что Алексей не задумываясь бросился помогать коллегам.

- О помощи меня не просили, - рассказывает Алексей. - Но я побежал к горевшему зданию, там увидел знакомых коллег. И выяснилось, что им могут пригодиться мои навыки по настройке передвижного аппарата искусственной вентиляции легких.

В своей больнице на Сахалине Алексей делал это не раз при транспортировке тяжелых больных.

- Отличный парень, хороший доктор с большими перспективами. И очень скромный, - отзывается о нем заведующий отделением реанимации Сахалинской областной клинической больницы Сергей Овчинников.