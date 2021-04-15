В Якутии построили дом для сирот, в котором невозможно жить

В Чурапчинском районе Якутии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве жилья для детей-сирот. В построенном для них доме оказалось невозможно жить.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, в июле 2015 года между администрацией района и подрядной организацией был подписан договор о долевом строительстве в селе Чурапча девяти квартир в многоквартирном доме для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Общая сумма договора превысила 17 миллионов рублей.

Дом сдали в середине декабря, с опозданием на полтора месяца. По окончании работ стороны подписали акт приемки, на основании которого подрядчику была произведена оплата в полном объеме. Квартиры были предоставлены тем, для кого предназначались. А зимой выяснилось, что из-за некачественного проведения работ проживание в новых квартирах невозможно.

В региональном следственном управлении СК России отметили, что в зимнее время при 49-градусном морозе минимальная температура в квартирах составляла плюс 5,8 градуса.

"В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, изъята проектно-сметная документация, проводятся допросы, готовятся назначения строительно-технической и бухгалтерской экспертиз, осуществляются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении следственного органа.

Ход следствия находится на контроле прокуратуры и и.о. руководителя следственного управления.