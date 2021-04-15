В республике вернутся к глубокому научному изучению ее гигантских пространств

Российская академия наук в этом году начнет на территории Якутии исследования в рамках второй комплексной научной экспедиции. Первая была проведена в далеком 1925-м, и на ее результатах до сих пор во многом строятся экономика и жизнь в уникальном по климату, размерам и географическому положению регионе. Конечно, данные столетней давности постоянно обновляются, но некоторые аспекты в начале прошлого века вообще не изучались, а есть и такие потенциальные объекты и направления изысканий, которые появились лишь недавно.

Комплексную экспедицию запланировали еще в 1996 году. Но в том всеобъемлющем виде, в каком была задумана, она пока так и не состоялась из-за отсутствия федерального софинансирования. А предполагалось изучить все аспекты жизнедеятельности на территории северного региона. Не ради чистого интереса, а чтобы на основании научных исследований улучшать систему здравоохранения, развивать сельское хозяйство и промышленность, искать свое место в мире технологий, а где-то, может быть, и задавать тон. В сравнении с другими субъектами, где условия жизни усреднены, Якутия с ее экстремальными зимними морозами, вечной мерзлотой, хрупкой природой и труднодоступными месторождениями полезных ископаемых остро нуждается в научном сопровождении всех проектов и программ.

- Освоение таких огромных и особых территорий, как Якутия, без теснейшей кооперации с российской наукой просто невозможно, - считает глава республики Айсен Николаев.

Исходя из такого понимания роли науки, в 2015-2017 годах рес­публика сама финансировала исследования, проводимые в рамках комплексной экспедиции академическими институтами. Причем не только теми, которые базируются в Якутске, но и московскими. Ежегодно из местного бюджета на эти цели выделялось от 60 до 100 миллионов рублей. Затем несколько лет выпали, а в этом году на оплату научных проектов снова предусмотрено более 60 миллионов.

- Позиция федеральных министерств на этот счет довольно лукавая. Там говорят: вот у вас на территории действует федеральный исследовательский центр, работают академические институты, у них есть госзаказ. Вписывайте в их программы все, что касается ваших экспедиций, и в рамках госзаказа это будет финансироваться. Но ведь речь идет о комплексном исследовании гигантской территории. В рамках госзаказа силами действующих в республике институтов сделать все это нереально, - считает глава региона.

Впрочем, если в течение предыдущих лет местные власти пытались добиться внимания федерального центра к научным изысканиям практически в одиночку, сейчас у них появился союзник - Российская академия наук.

- У нас идет развитие контактов с руководством республики, и мы с этого года начинаем реализацию проектов, - заявил недавно президент РАН Александр Сергеев.

Он считает, что сейчас при проведении некоторых исследований вообще можно обойтись без бюджетного финансирования. Есть крупные компании, не менее республики заинтересованные в науке. Они, в частности, готовы оплатить две экспедиции, намеченные на нынешний год. Обе касаются уникальных природных ресурсов.

В 2015-2017 годах республика сама финансировала работы в рамках комплексной экспедиции. Затем несколько лет выпали, а в этом году на оплату проектов снова предусмотрено более 60 миллионов рублей

В мире ежегодно производится до 18 миллиардов карат искусственных технических алмазов, очень нужных в различных отраслях промышленности. А на административной границе Якутии и Красноярского края никем не разрабатывается давно открытое Попигайское месторождение технических импактных (появившихся в результате удара метеорита) алмазов. Их характеристики значительно выше, чем у искусственных. Но месторождение недоразведано, и свойства этих камней также не изучены до конца.

- Предварительный прогноз по Попигайскому месторождению дает более триллиона карат! Чтобы его уточнить, нужна экспедиция, и в этом году она будет организована. В ходе нее будет не только проведена доразведка, но и добыты минералы с вкраплениями алмазов, чтобы можно было разобраться в их реальных абразивных свойствах. Где-то создают мощности по выпуску подобных кристаллов, а тут матушка-природа нам такой подарок сделала, - сказал Александр Сергеев.

Еще один адрес на севере Якутии, куда в этом году приедут ученые, - Томторское месторождение редкоземельных металлов.

- Оно сейчас частично осваивается, руду перевозят на одно из предприятий опять-таки для частичного обогащения. Но обогащение ведется не до уровня получения чистых редкоземельных элементов. Мы добываем руду, как сырье экспортируем ее за границу, а потом оттуда получаем чистый продукт - редкоземельные металлы, которые используем в промышленности. Во многих отраслях у нас такая история - продаем сырье вместо того чтобы торговать продукцией достаточно высоких переделов. Но в плане редкоземельных элементов ситуация абсолютно вопиющая, уже стыдно за то, что происходит, - уверен президент РАН.

По его словам, предстоит не только исследовать запасы и их характеристики, но и просчитать, за счет каких источников энергии можно будет на месте строить перерабатывающие мощности, чтобы извлекать дорогой продукт.

- По сути, для Якутии надо соз­давать свой план ГОЭЛРО, ведь для того, чтобы все это эффективно раскрутить, только в ее северо-западных районах нужен гигаватт энергии, - отметил он.

Пока речь идет лишь об одном направлении изысканий на территории одного района Якутии. Ждут своего часа или частично финансируются регионом многие другие проекты, связанные с гуманитарными исследованиями, использованием в практических целях холода и многолетней мерзлоты, разработкой и испытанием морозостойких композитных материалов.

- Уверен, что вместе с РАН мы сможем добиться того, чтобы программа комплексной экспедиции была профинансирована из федерального бюджета в интересах всей страны. При этом мы свое софинансирование сохраним, - подчеркнул Айсен Николаев.