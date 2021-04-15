В технопарке научат студентов учитывать предпринимательские риски

В технопарке "Русский" Дальневосточного федерального университета завершается программа "Дальневосточный старт": несколько месяцев назад 47 студенческих команд при поддержке представителей реального бизнеса начали работу над проектами в сфере технологического предпринимательства. Сейчас количество команд уменьшилось, но, как говорит заместитель директора и руководитель корпоративных программ технопарка Кирилл Еруков, свою задачу организация видит не в том, чтобы довести до финала всех. Главное - помочь студентам отработать в режиме стартапа и "пощупать рынок" - провести первые продажи, понять ценность продукта или найти потенциальных покупателей.

В Центре проектной деятельности ДВФУ есть и ресурсы, и производственная база для того, чтобы студенты научились создавать свои проекты. Фото: Пресс-служба ДВФУ

Проекты

Пойти в студенческую среду было решено для того, чтобы заинтересовать максимальное количество людей.

- Мы планировали сделать полный цикл сопровождения проектов. Начать с базовой упаковки идей, самих проектов и команд. Некоторые ребята приходили со своими идеями. Другим мы предлагали кейсы, основанные, например, на каких-то венчурных сделках в западных странах, полагая, что, если сработало там, может сработать и у нас. Затем решили привлечь действующие на рынке компании, которые предложили бы командам реальные задачи. Теперь у нас два корпоративных партнера - "Локомотив Транзит" и международная транспортная компания FESCO. Для первых ребята разрабатывают систему взаимодействия с клиентами, для вторых - платформу для стажировок, - рассказывает Кирилл Еруков.

Генеральный директор сервисного центра FESCO Андрей Клопотовский лично курирует проект. Он надеется, что удастся сформировать гибкую команду, которая сможет создать платформу.

- Мы попросили ребят сделать программу для обучения студентов на нашей базе. Предполагаем, что стажирующиеся смогут заходить на IT-портал, смотреть обучающие видео, работать на тренажерах, выполнять задания из реальной жизни. Первые ожидания от работы участников проекта были, конечно, завышены, но сейчас мы уже научились правильно ставить цели. Большую задачу лучше разбить на несколько маленьких, объяснив, что дальше последует другая. Если создать портал не получится, мы планируем его развивать силами нашей службы ИТ. Но, поскольку мы заинтересованы в кадрах, можем включить разработчиков, найденных в рамках "Дальневосточного старта", в команду, - объясняет он.

Как добавляет программный директор "Дальневосточного старта" Дана Мусина, среди других задач, предложенных участникам проекта, - приложение для VR-очков и домашней приставки с фитнес-программами. Тренд появился во время пандемии, российского решения на тот момент не было, и участникам предложили разработать нечто подобное с учетом наших реалий. В общей сложности команда "Дальневосточного старта" предложила участникам 27 кейсов на выбор.

Сложности

Основные сложности начались, когда команды подошли к сборке самого продукта. У многих не было программистов или же те, в силу небольшого опыта и занятости на учебе, не могли работать в таком темпе. Разработка продукта может занять до двух месяцев, а это все время, которое отводится на второй модуль. Нужно успеть создать первичный прототип, обкатать его на целевой аудитории, проанализировать результаты, доработать, выйти на первые продажи.

- Мы решили эту проблему, создав модуль, где учили применять ноукод-инструменты, которые помогают собирать IT-продукты без написания кода. По сути, это программы-конструкторы, позволяющие разрабатывать мобильные приложения, сервисные платформы - бронирования гостиниц, вызова такси и другие, - продолжает Дана Мусина.

Она подчеркивает, что технической частью в других молодежных акселераторах, где работают с проектами ранней стадии, не занимаются, отчасти из-за отсутствия ресурсов. В ДВФУ такой ресурс есть - это Центр проектной деятельности с лабораториями и производственными мощностями.

Основные сложности начались, когда команды подошли к сборке самого продукта. У многих не было программистов или же те не могли работать в ускоренном темпе

Несмотря на трудности часть коллективов успешно идет к цели. Кирилл Касперук, магистрант Школы экономики и менеджмента ДВФУ, вместе с командой из пяти человек работает над созданием образовательной платформы для детей трех-семи лет. Предполагается, что обучение будет идти системно, а учебная программа - подстраиваться под уровень знаний ребенка.

- У нас была идея создания проекта, но не было понимания, как вывести его на рынок. Мы пришли на "Дальневосточный старт" и сначала занимались исследованиями - выявляли целевую аудиторию, возможные проблемы, проводили интервью - их было около 20, с респондентами из разных точек России и США, - рассказывает он.

По словам Кирилла, большой плюс - помощь экспертов. Трекер его команды - опытный маркетолог, который в нужный момент может посмотреть "сверху", распланировать задачи, акцентировать внимание на том или ином направлении.

- На следующем этапе мы будем выбирать площадки для продажи. Недавно привлекли в команду финансиста, я думаю, он поможет с определением стоимости продукта, - отмечает Кирилл Касперук.

Задачи

Как поясняет Андрей Клопотовский, компании постоянно требуются кадры, поэтому несколько лет назад там начали большую программу взаимодействия с вузами.

- В 2018 году мы запустили на Дальнем Востоке свой сервисный центр. Сегодня в нем более 400 позиций, на которых работает достаточно много молодежи. Так как в большинстве своем это мобильная группа, то текучка кадров достаточно высокая -25-30 процентов в год. Нехватку специалистов в реалиях дальневосточного рынка можно компенсировать только молодыми кадрами, - говорит он.

Кирилл Еруков считает: у проекта есть и глобальная задача - мотивировать молодежь оставаться на Дальнем Востоке, показать им, что в регионе есть что делать, есть доступ к ресурсам и возможность заниматься технологическим предпринимательством. В командах "Дальневосточного старта" есть участники из вузов Сахалинской области, Камчатского и Хабаровского краев, Еврейской автономии.

В работе с молодыми инновационными проектами "Русскому" оказывает помощь правительство Приморья. Оно поддержало "Дальневосточный старт", а в 2020-м вместе с технопарком проводило конкурс проектов "Приморский старт" для компаний, занимающихся научными исследованиями и внедрением в производство новых технологий. Кстати, этот конкурс планируется и в нынешнем году, в нем смогут представить свои разработки и участники "Дальневосточного старта".

- Если стартап будет хорошо развиваться, он может стать резидентом технопарка "Русский", а мы, как региональный оператор, поможем ему дорасти до "Сколково", выйти на различные фонды, которые финансируют проекты, - резюмирует Кирилл Еруков.