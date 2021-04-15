Власти пообещали помочь сахалинцу, застрявшему с семьей в Турции

Правительство Сахалинской области взяло на контроль ситуацию с застрявшими в Турции сахалинцами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региональных властей.

О своих злоключениях сахалинец Юрий Горкун рассказал в соцсетях. Он, его жена и их семимесячный ребенок не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между Россией и Турцией. Запланированный на 17 апреля вылет рейсом авиакомпании Turkish Airlines отменили. "Мы не можем вернуться в Россию вплоть до конца апреля, именно так нам сказали на "горячей линии" авиакомпании. Мы просим наше правительство решить проблему нашего возврата, так как срок проживания в отеле у нас заканчивается 17 апреля. Продление проживания - это дополнительные немалые для нашей семьи расходы, возвращение в Россию через Беларусь или Украину, или Казахстан - это тоже дополнительные расходы", - пожаловался Горкун.

Обращение сахалинца не осталось незамеченным. На просьбу о помощи также откликнулся Ростуризм - в сообщении с его официального аккаунта сказано: "Вопрос по Turkish Airlines в данный момент решается. Мы ждем подтверждения от Росавиации о формировании вывозных рейсов этой авиакомпанией".

- С Юрием Горкуном уже связались. Предпринимаются попытки в ближайшее время организовать вывозной рейс в Россию, - подчеркнули в правительстве Сахалинской области.

Кроме того, ситуацию держит на личном контроле губернатор островного региона Валерий Лимаренко.