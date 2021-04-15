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15.04.2021 10:04

Светло и безопасно

Компания "ДЮРЭЙ" успешно реализует энергосервисные контракты
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Спецвыпуск № 81(8432)
Сегодня практически все признают: так называемые энергосервисные контракты в России начали реально работать и перестали быть темой исключительно научных дискуссий и несбыточных мечтаний специалистов, занимающихся вопросами ЖКХ.
Фото: "ДЮРЭЙ" Фото: "ДЮРЭЙ"
Фото: "ДЮРЭЙ"

В городах идет замена уличного освещения, что делает их комфортней и безопасней.

- Сомнения, конечно, были, но фактический результат превзошел самые смелые ожидания. После замены старых светильников на энергосберегающие светодиодные на улицах стало настолько светло, что некоторые из них теперь просто не узнать! Плюс к этому у нас исчезла головная боль, связанная с постоянным выходом из строя устаревших уличных ламп, - рассказывает об итогах модернизации уличного освещения заместитель главы администрации Красновишерского городского округа по развитию инфраструктуры Михаил Острянский.

Особую популярность энергосервис завоевывает в малых городах и поселках, где нет столичных бюджетов и подобная форма обновления изношенного городского хозяйства становится, пожалуй, единственной реальной возможностью что-то исправить. Муниципалитеты получают солидную экономию средств, которые до этого приходилось тратить на содержание, например, изношенного городского электрохозяйства. Теперь же появляется возможность за счет организации уличного освещения с использованием самых передовых технологий направить деньги на дальнейшую модернизацию сетей. В Красновишерске устанавливают новые дополнительные опоры, прокладывают линии из самонесущих изолированных проводов.

Фактическая экономия электроэнергии в городском округе за год эксплуатации составила 73 процента по отношению к расчетному годовому объему потребляемой энергии. При этом показатель превысил плановый более чем на два процента. Что же произошло за последние годы такого, что энергосервисный контракт из "мертворожденного дитя" превратился в реально действующий инструмент?

- Причина в том, что на рынок пришли ответственные российские производители, способные поставлять качественные услуги и продукцию собственного производства и отвечающие за результат своей работы, - считает Вадим Демаков, генеральный директор АО "ДЮРЭЙ" - компании-производителя отечественных светодиодных светильников.

Вообще, Пермский край стал одним из первых регионов России, где реализация энергосервисных контрактов идет успешно. Компания "ДЮРЭЙ" модернизировала сети наружного освещения Красновишерского городского поселения и села Берёзовка как раз в рамках двух таких договоров. Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности уличного освещения в Красновишерске, были проведены специалистами компании в конце 2019 года. В городе заменили все старые, морально и технически устаревшие светильники на современные светодиодные серии "Восход" собственного производства, всего 740 штук, часть из них имеет индивидуальное управление (диммирование). За всем этим хозяйством в режиме 24 / 7 следит автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО), которая включает в себя 33 шкафа управления и специализированное программное обеспечение.

Гарантийный срок эксплуатации установленного оборудования составляет семь лет. АСУНО позволяет решить целый ряд задач в полностью автоматическом режиме. Это гибкое управление параметрами освещения, контроль и диагностика состояния оборудования, повышение уровня оперативно-диспетчерского управления, сигнализация о неисправностях и несанкционированных подключениях к сети, дистанционный учет энергопотребления и так далее.

Аналогичные работы компания "ДЮРЭЙ" провела в нынешнем году в селе Берёзовка. Здесь смонтировано 615 светильников серии "Восход" и 38 шкафов управления наружным освещением. В результате экономия, по расчетам, составит не менее 79 процентов.

Энергосервисный контракт - это не только экономия. Это возможность сделать жизнь красновишерцев комфортней и безопасней. Качественное освещение позволит оперативным службам вовремя реагировать на любые неприятности. Освещенные улицы - это еще и снижение уровня преступности, улучшение работы коммунальных служб, повышение уровня медицинского обслуживания. К тому же это удобно, красиво и современно. В освещенном городе или поселке жить гораздо комфортнее.

Прямая речь

Вадим Демаков, генеральный директор АО "ДЮРЭЙ":

- Мы заключаем энергосервисные контракты, потому что уверены в своей продукции. Сейчас, опираясь на полученный опыт, мы намерены реализовывать подобные проекты в ряде других муниципалитетов субъектов Российской Федерации. Справка Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, у заказчика (города) отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Проще говоря, заказчик не потратит на модернизацию ни копейки! Более того, часть сэкономленных средств даже останется в бюджете города.

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