На ПИПФ обсудили сотрудничество заводов с малым бизнесом и вузами

Сегодня на сессии VI Пермского инженерно-промышленного форума "Научно-технический совет - развитие промышленной кооперации" представители предприятий рассказали о том, как можно найти партнеров в сфере малого бизнеса и науки.

По словам заместителя генерального конструктора - генерального конструктора приводных ГТУ для ГПА и объектов их применения компании "ОДК - Пермские моторы" Максима Снитко, пермские моторостроители готовятся к массовому производству нового авиадвигателя ПД-14, который будет применяться в гражданской авиации, добывающей промышленности для перекачки нефти и газа, а также для получения электроэнергии.

- До 2030 года в Перми произведут около 420 авиадвигателей ПД-14, а объем продаж составит порядка 90 миллиардов рублей, - отметил Максим Снитко. - Такие солидные объемы производства заставляют нас в настоящее время искать партнеров из числа предприятий малого и среднего бизнеса, которые готовы вкладывать средства в наукоемкие продукты. Мы провели исследования и определили, что они могут производить некоторые детали к нашему двигателю почти в два раза дешевле, чем на предприятиях корпорации. И это легко объяснить, ведь у малого бизнеса сотрудников немного, поэтому и фонд оплаты труда небольшой. Кроме того, у таких предприятий меньше затрат на аренду производственных площадей.

Помимо этого, компания "ОДК - Пермские моторы" планирует развивать сотрудничество с якорными участниками Пермского научно-образовательного центра "Рациональное недропользование" - пермскими национальными исследовательскими университетами.

Так, на сегодняшний день предприятие уже работает с Пермским Политехом (ПНИПУ), а в скором времени планирует обратиться за помощью к ученым Пермского классического университета (ПГНИУ). По словам Максима Снитко, у моторостроителей есть собственные алгоритмы диагностики производства различных деталей к авиадвигателям, но для их внедрения необходимы компетенции математиков ПГНИУ.