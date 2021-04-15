На ПИПФ прошел научно-технический совет группы "Метафракс"

На Пермском инженерно-промышленном форуме состоялся научно-технический совет "Метафракс групп" "Реализация приоритетных задач ПАО "Метафракс" на 2021-2022 годы в соответствии с дорожной картой по взаимодействию ПАО "Метафракс" с промышленным комплексом Пермского края.

В нем приняли участие ученые, промышленники и представители регионального центра инжиниринга (РЦИ). Обсуждались два проблемных вопроса, касающихся повышения производительности на предприятии "Метафракс".

- Мы подписали дорожную карту взаимодействия с региональным центром инжиниринга два года назад, - говорит главный инженер "Метафракса" Александр Вдовин. - РЦИ стал посредником в решении вопросов, привлекая для этого компании Пермского края. Кое-что уже удалось сделать, но остаются и проблемы, над которыми мы работаем.

Представитель РЦИ Анатолий Макаров отметил, что дорожная карта имеет большой потенциал к развитию. Например, сейчас идет работа над выпуском нового продукта - дипентаэритрита. Его в России не делают больше нигде, но он очень востребован за рубежом. Одну из проблем, связанных с его производством, решает компания, которую возглавляет Сергей Мазеин. Он предложил научно-техническому совету доклад на тему "Совершенствование технологии производства дипентаэритрита".

- Мы с прошлого года сотрудничаем с химическим производством, - сказал Мазеин. - После проведения различных исследований пришли к выводам, как исправить ситуацию и предложили наш вариант решения проблемы. Также к ситуации подключились и пермские ученые.

Представитель ПГНИУ Александр Елохов выступил с докладом "Повышение производительности процесса получения дипентаэритрита и его качества". Подводя итоги обсуждения, Александр Вдовин заявил, что этот продукт сейчас идет в производство. При этом были проблемы, но участие пермских предприятий и вузов помогло продвинуться в освоении производства. Сейчас главная задача - удовлетворить потребности заказчиков. Но в дальнейшем, по мнению Вдовина, необходимо объединить усилия пермских вузов и заводского научного центра.

Вторую тему научно-технического совета начали с обсуждения доклада "Выбор метода измерения температуры и аппаратурного оформления процесса измерения температуры в реакторе РОХ. Термометр высокотемпературный волоконно-оптический". Его представил технический директор предприятия, решавшего эту задачу - Андрей Оглезнев.

- К нам обратились для решения вопроса о проведении измерений в реакторе порционного окисления, - сказал он. - Работающие в нем датчики часто выходили из строя, и мы, после проведения необходимых исследований, выдвинули свои предложения. Всего в реакторе 11 датчиков, и служат они около года. Один такой прибор стоит порядка 10 тысяч долларов. Ежегодная их замена обходится предприятию примерно в 11 миллионов рублей.

Компания Оглезнева предложила заменить установленные там термопары на волоконнооптические датчики. Причем это обойдется дешевле, а новые приборы прослужат дольше, как минимум в два раза. Александр Вдовин, подытоживая заседание научно-технического совета, отметил, что его предприятие крайне заинтересовано в таком предложении, потому что, кроме экономии средств, оно увеличит и производительность.