Пермский промышленный холдинг "Кредо" - успешный пример современного производства полного цикла, в основе которого лежит рециклинг и применение новейших технологий.

"Кредо" производит строительные, гидроизоляционные и упаковочные материалы, а также сырье для собственных нужд. Фото: "Кредо"

Группа предприятий, объединенных общим брендом и технологическим процессом, занимается производством строительных, гидроизоляционных и упаковочных материалов, а также сырья для собственных нужд. Особенностью предприятия является не только использование европейских технологий и современного оборудования, но принципиально иной подход к организации производственного процесса.

Готовая продукция, в зависимости от требуемых характеристик, на 50-100 процентов состоит из переработанного вторичного сырья. Его собирают в распределительные центры со всего Пермского края, сортируют, после чего отправляют на переработку.

На сегодняшний день холдинг "Кредо" - это одно из крупнейших предприятий по переработке полиэтилена и производству полимерных пленок в России. Ежедневно здесь производится свыше 30 тонн готовой продукции.

Как известно, период разложения полиэтиленового мусора исчисляется сотнями лет, а его объемы растут практически в геометрической прогрессии. Поэтому ценность подобного производства очевидна не только с точки зрения потребительской востребованности готовой продукции, но и охраны окружающей среды. К тому же использование вторсырья и собственное производство вторичных полимерных гранул позволяют сократить расходы и снизить цену готовой продукции. Ассортимент и качество выпускаемой продукции также заслуживают особого внимания.

На заводах холдинга организован полный цикл производства от сбора и переработки вторичного сырья до готового товара. Из отходов делают гранулы полиэтилена высокого давления (ПВД), которые в дальнейшем используют для производства полимерных изделий: полиэтиленовой пленки для строительных, технических, бытовых нужд, пленки для упаковки грузов и пищевой продукции, например фасовки молочных продуктов. Всего на предприятии функционирует 18 производственных линий для изготовления продукции разного назначения.

Компания постоянно работает над повышением качества, увеличением производственных мощностей, регулярным обучением персонала, перенимает опыт иностранных партнеров. Продукция обладает важными свойствами и востребована потребителем.

Так, термоусадочная пленка "Кредо" выдерживает температуру до 160 градусов, устойчива к проколам, что позволяет обеспечивать полную сохранность упакованного в нее товара. А упаковочная пленка стретч-худ для всесторонней защиты груза обладает способностью обратимо растягиваться и возвращаться в исходное состояние, обеспечивая устойчивую фиксацию продукции. Индивидуальный подход позволяет выпускать специализированные многослойные полимерные пленки, обладающие дополнительными защитными и барьерными свойствами, в том числе морозостойкостью, защитой от ультрафиолета, устойчивостью к коррозии.

Среди потребителей большой популярностью пользуется экологически чистый, недорогой теплоизоляционный материал - пенопласт. Его применяют для утепления кровли, полов, стен. Он не только обеспечивает тепло- и шумоизоляцию, но и безопасен в использовании: не подвержен гниению, не впитывает влагу, не горит даже при прямом воздействии пламени.

Вспененный полистирол, производимый на предприятиях "Кредо", используют при изготовлении еще одного продукта компании - полистиролбетона, незаменимого при строительстве домов и устройстве теплой стяжки пола.

В прошлом году холдинг "Кредо" пустил пять новых линий переработки вторичного сырья и производства конечной продукции. Одна из новых производственных линий была открыта с целью увеличения объемов производства геомембраны. Это универсальный гидроизоляционный материал, который используется для создания водоемов, укрепления откосов дамб и плотин, строительства дорог, устройства каналов, изоляции полигонов и нефтехранилищ. Его покупают крупнейшие предприятия России, Казахстана и Беларуси.

Обновление оборудования и внедрение множества автоматизированных систем позволяет не только повысить качество выпускаемой продукции, но и сделать более экологичным сам производственный процесс. Новые мощности в два раза увеличили производительность труда и в три раза сократили объемы потребляемой электроэнергии.

- Расширение производства в целом позволило увеличить объем переработки и производства готовой продукции на 40 процентов, - пояснил генеральный директор холдинга Ильхам Халыгов. - Сегодня мы перерабатываем порядка 12 тысяч тонн отходов полиэтилена в год и около 150 тонн полистирола. Считаю, это крайне важно с точки зрения экологии края, где мы все живем и работаем. Подобная позиция руководства компании - не дань модным тенденциям. Это миссия предприятия. Активное участие в региональных программах защиты природы и сохранения экологии Пермского края является неотъемлемой частью работы холдинга.

На правах рекламы