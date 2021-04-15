Пермь может стать уральской столицей промышленного туризма

Круглый стол на тему "Промышленный туризм. Экономические и имджевые эффекты для предприятий" оказался максимально полезным с практической точки зрения.

Промышленный туризм становится неотъемлемой частью современной жизни. Целенаправленное посещение предпрятий с ознакомительными экскурсиями сегодня многие рассматривают как часть общей грамотности населения. Поскольку, как отметила руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко, 67 процентов россиян считают, что российская промышленность - это история про прошлое, низкое качество продукции, дедовские технологии и отсутствие инноваций.

Она же отметила еще одну показательную цифру современной действительности - 90 процентов школьников, уже сдавая ЕГЭ, не определились с выбором профессии. А ведь именно знание о профессии, впечатления о работе на конкретном предприятии играют решающую роль в профориентировании подрастающего поколения.

- И пока не открыть предприятия для показа, то этот стереотип так и будет жить в обществе, - сказала она. - Промышленный туризм - это не только продвижение промышленных брендов и созданние лояльности потребителей, но и продвижение территории в целом, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Как отметили участники круглого стола, в Прикамье есть очень мощные предприятия, которые без преувеличения могут стать трендообразователями для промышленного туризма в регионе. Причем, это не только крупные машиностроительные или добывающие компании, но и предприятия среднего и даже малого бизнеса.

- В основе промышленного туризма, как и любого другого вида путешествий, лежат эмоции и впечатления, - отметила разработчик методических рекомендаций по развитию промышленного туризма в регионах РФ Дарья Кисельникова. - У пермских компаний есть все шансы такие эмоции своим гостям дать. К примеру, суксунское предприятие, где производят каски. Когда мы туда попали и увидели как их делают, то конечно, радости нашей не было края, ведь в любой точке страны, на любом предприятии, где нужно соблюдать технику безопасности, есть такие каски. И, конечно, теперь в любой промэкскурссии мы будем упоминать о Суксуне и процессе создания касок.

По ее словам в Прикамье есть огромные возможности для выбора любого бренда - от Пермского периода до производства роботов, от древнего мира до высоких технологий. Воспользоваться готовыми методиками организации производственных экскурсий, могут не только промышленные гиганты, типа "ЛУКОЙЛа" или "Уралкалия", но и хлебопекарни или магазины, отели, даже транспортные предприятия.

Несмотря на то, что ежедневно их услугами пользуются тысячи людей, у них есть точки, недоступные для широкой аудитории. А это тоже может быть очень интересно и полезно.

Интересный пример привела Ольга Шандуренко, рассказав об одном пищевом предприятии, где всю маркетинговую службу заменили на организацию экскурсий на производстве. Это стало хорошим инструментом для продвижения продукции, поскольку на предприятии теперь регулярно проходят еще и уроки здорового питания. А после экскурсии каждый получает еще и по коробочке продукта, обеспечивая таким образом лояльность покупателя.

Череду примеров продолжила Елена Кривенкова, председатель Ассоциации промышленного туризма в Пермском крае, рассказав о заводе шампанских вин в Абрау-Дюрсо. Там еще до окончания строительства завода, людей уже возили на экскурсии и ипоили шампанским. Теперь эти люди покупают вина только этого производителя.

- В Пермском крае 60 процентов туристов - это деловые путешественники, и если вы им предложите экскурсии на предприятия, то они с удоволствием воспользуются такой возможностью, - отметила она. - Пока на Урале нет официально признанной столицы промышленного туризма. Я считаю, что Пермь должна побороться за это право и получить его.

По ее словам, осенью в Прикамье планируют провести общероссийский форум промышленного туризма. И это даст дополнительный толчок к развитию этого направления.

Безусловно, заставить промышленников открывать для посещений свои предприятия никто не может заставить. Они могут только воспользоваться воззможностями, которые этот инструмент дает.