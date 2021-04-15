Родителям Елены Гайнулловой на днях вручили документ, подтверждающий, что смерть женщины была связана с профессиональной деятельностью. В голове не укладывается, что сироту-мальчишку уфимские чиновники хотели оставить без полагающихся выплат. Как же такое случилось?
После трагедии бабушка с дедушкой по совету коллег дочери написали заявление на выплату страховой компенсации. Но, как оказалось, в Башкирии получить ее непросто, несмотря на то, что выплаты прописаны в федеральных нормативных актах.
На первый взгляд, все достаточно легко: специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека должны выявить факт заражения медика на работе и составить соответствующее медзаключение. Но здесь-то и начались странности.
Эксперты обоих ведомств, изучив документы, пришли к выводу, что Елена, скорее всего, была инфицирована коронавирусом с 19 по 31 декабря 2020 года. Однако больных с подтвержденным диагнозом, к которым она в тот период выезжала, они не нашли(!). В итоге в медзаключении прописали: "Причинно-следственная связь заболевания с профессиональной деятельностью не установлена". То есть факт заражения есть, а источника нет.
Когда в городе подняли шум, чиновники высказали версию, что Гайнуллова могла заразиться в транспорте или магазине, но не на работе.
Однако коллеги Елены, проведя собственное расследование, достаточно быстро обнаружили в электронной медицинской системе "Промед" сразу несколько пациентов с признаками коронавируса и подтвержденным диагнозом, которые могли заразить Елену Гайнуллову. Материалы они отнесли в прокуратуру республики. Надзорное ведомство организовало проверку и обнаружило еще одного неучтенного человека - родственника пациентки, который имел положительный ПЦР-тест и контактировал с врачом скорой как раз в указанный период.
И только после этого региональный Роспотребнадзор провел повторное расследование. На этот раз результаты были в пользу семьи умершего врача.
Почему же изучить документы внимательно специалисты смогли только после скандала?
От руководителя управления Роспотребнадзора по РБ "Российская газета" так и не смогла получить комментарий. На наш запрос ответила руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова.
- Наши специалисты столкнулись с трудностями сбора истории заболевания. Информация о контактах погибшей собиралась со слов родственников и коллег. После тяжелой утраты и эмоционального потрясения, которое пережили близкие, установить все контакты врача было сложно, - отметила Анастасия Кучимова. - В таких ситуациях, не обладая полномочиями проводить оперативно-разыскные мероприятия, специалисты управления обращаются в правоохранительные органы. По результатам мероприятий, которые провела республиканская прокуратура, удалось установить факт инфицирования врача в ходе выполнения профессионального долга при оказании медицинской помощи.
И опять возникает вопрос: почему? Почему коллеги смогли установить факт, а специалисты, чья работа и заключается в этом, нет? Формулировка "оперативно-разыскные мероприятия" звучит неубедительно, учитывая, что их смогли провести обычные врачи - коллеги Лены.
Родные погибшей считают, что виновато руководство Республиканской скорой медицинской помощи.
- Сведения о пациентах Леночки передавали в Роспотребнадзор ее начальники. Но когда информацию запросили, на станции пропал журнал вызовов. Зачем им это было надо, не знаю, - вздыхает мама Елены.
Замглавного врача Республиканской станции скорой помощи Александр Степанов подчеркнул, что расследованием таких случаев и принятием окончательного решения занимается не работодатель, а управление Роспотребнадзора и институт профзаболеваний.
- Весь список пациентов, к которым Гайнуллова выезжала, мы предоставили по запросу Роспотребнадзора в течение суток. Информация, что администрация задержала что-то, не соответствует действительности. Многие пытаются найти корысть или что-то еще в этой истории. Но на самом деле причина в сложности определения протекания эпидпроцесса и выявления источника заболевания. Вспомните, сколько месяцев искали первого (нулевого) пациента с коронавирусной инфекцией в России? Это требует много усилий и времени. В любом случае на 100 процентов нельзя проследить точно, от кого она заразилась. Ведь Гайнуллова, выехав на вызов к пациенту в торговый центр, контактировала там с тысячами людей, которые прошли мимо нее. Все это крайне сложно, - сказал Александр Степанов.
В попытках "обелить честь мундира" два ведомства кивают друг на друга. Одни все представили, другие все проверили. В итоге же выявляется страшная картина чиновничьего равнодушия в отношении таких случаев.
Точку в этой истории поставит следствие. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Но вряд ли кто-то из чиновников в белых халатах придет к круглому сироте Стасу и скажет: "Прости нас за наше равнодушие". Ведь, по словам матери погибшей Елены, никто из ее начальников не позвонил и не выразил хотя бы свои соболезнования, не говоря уже об извинениях перед мальчишкой, потерявшим семью.
Очень жаль, что нам не удалось услышать объяснения руководства башкирского Роспотребнадзора, который скрывается за мощной пресс-службой. Да и, как легко заметить, сама пресс-служба отделывается бездушными канцелярскими словами.
В названии ведомства присутствует слово "надзор", так почему же за этими надзором потребовался еще пригляд прокуратуры. Сколько же их - надсмотрщиков, а врач один - Елена Гайнуллова. Это она без всяких бумаг и громких слов спасала людей, рискуя своей жизнью. И наши слова "спасибо врачам" останутся пустым звуком, если после смерти таких людей, как Елена Гайнуллова, чиновники превратят это "спасибо" в бюрократическую волокиту.