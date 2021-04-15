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15.04.2021 11:59

Ученые и производственники обсудили на ПИПФ перспективы взаимодействия

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Конкурентоспособность промышленного предприятия сегодня во многом зависит от использования современных технологий, созданных на основе новых научных открытий и разработок.

Однако зачастую промышленники и ученые, работая в своих направлениях, не всегда имеют возможность тесного взаимодействия друг с другом.

В этом году программа Пермского инженерно-промышленного форума в этом году открывает широкие перспективы для выстраивания такого сотрудничества. Большой интерес участников вызвала площадка, на которой прошла стратегическая сессия, посвященная научным разработкам и высокотехнологическим проектам пермского Научно-образовательного центра "Рациональное недропользование". В работе приняли участие ведущие университеты Прикамья: ПНИПУ, ПГНИУ, Пермский федеральный исследовательсикй центр УрО РАН, Региональный инжиниринговый центр и другие.

Они рассказали о последних изысканиях и научных разработках, в том числе и тех, которые появились благодаря запросам промышленников и уже используются на практике. А также о том, в каких направлениях сегодня работают научные коллективы и что конкретно могут предложить в качестве перспективных проектов.

- Связь с промышленными предприятиями у нас прямая, - говорит директор Регионального инжинирингового центра Михаил Пономарев. - Сегодня у нас заключено 14 договоров с компаниями, мы решаем более 500 конкретных производственных задач. На основе таких запросов формируются специальные рабочие группы, в которых объединяются ученые разных направлений.

Классическая фундаментальная наука, которая специализируется в основном на генерации новых знаний, не отстает и в их прикладном применении. К примеру, в настоящее время у пермского политеха в инновацонном потрфеле насчитывается 36 промышленных проектов. За ним уже прочно закрепилась роль лидера по объему исследований, проведенных по запросу и во взаимодействии с промышленными предприятиями. Причем не только пермского региона.

Вот и сейчас в кулуарном общении представителей науки и промышленности самое большое обсуждение было возле проректора по науке и инновациям университета Владимира Коротаева.

- Я специально приехал на форум, чтобы пообщаться с представителями пермской научной элиты, - говорит директор научно-технического центра инноваций предприятия "Газпромнефть" из Санкт-Петербурга. - У нашей компании есть сформулированные запросы на решение конкретных производственных задач. И послушав сегодня выступающих, я ощутил огромную мощь научной мысли и достижений в этой сфере. Поэтому, думаю, мы здесь найдем партнеров для будущего сотрудничества.

Конечно, подобные площадки для встреч - это не гарантия заключения контрактов и реализации конкретных проектов. По мнению чиновников, промышленники не торопятся с внедрением новеших технологий и обкатке научных идей по целому ряду причин. В том числе и потому, что НИОКР требует вложений, и не всегда дает гарантии.

Для этого в Прикамье разработана программа, которая позволяет предприятиям компенсировать расходы на НИОКР и создание опытного образца для производства. А уже переход на серийное внедрение в производство новых техноологий - расходы самого предприятия. Впрочем инновации всегда были и будут единственным путем для прогресса и дальнейшего развития любого предприятия. И это участники форума очень хорошо понимают.

Пермский инженерно-промышленный форум Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край

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