Уфимцев предупредили о резком подъеме уровня воды в реках

В реках Уфы ожидается резкий подъем уровня воды. Это связано с увеличением сброса воды через плотину Павловской ГЭС.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, жителям столицы Башкирии следует подготовиться к возможному ухудшению обстановки и подтоплению территорий: приготовить лодки, поднять вещи, мебель и технику с нижних этажей на верхние и создать запас еды и воды.

Тем временем в "Башкирской генерирующей компании" уточнили, что сброс воды с Павловской ГЭС связан с тем, что в минувшие выходные существенно вырос приток воды в водохранилище, а с наступлением весеннего половодья ГЭС начала работать на наполнение емкости водохранилища. Уровень воды в водохранилище уже достиг 131,06 метра по балтийской системе высот.

- Наполнение свободной емкости водохранилища до нормального подпорного уровня - 140 метров - производится в период весеннего половодья, за счет чего Павловский гидроузел помогает срезать пик паводка на реке Уфе и существенно снижает риск подтопления больших территорий. Накопленный запас воды расходуется постепенно до следующей весны. Тем самым Павловское водохранилище поддерживает уровень реки Уфы в маловодные летне-осенний и зимний периоды, - отметили в "БГК".

Также уточняется, что режим работы водохранилищ на территории Башкирии устанавливает Камское бассейновое водное управление в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ бассейна реки Белой.

Кстати, с 14 апреля на территории Уфы в целях безопасного и безаварийного прохождения весеннего половодья введен режим "Повышенная готовность".