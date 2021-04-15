В Дзержинске двухлетний ребенок выпал из окна

В Дзержинске организована доследственная проверка по факту падения из окна квартиры мальчика 2,5 лет. Ребенок выжил, но находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Об этом сообщили в СК по Нижегородской области. Вечером 14 апреля из окна квартиры на 3 этаже дома, расположенного на проспекте Циолковского, выпал мальчик. В тот момент с ним находились два старших брата, а мать была в другой комнате. Малыш открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его вес.

В ведомстве уточнили, что семья благополучная, на учете не состоит. Окно не было оборудовано специальным фиксатором и замком. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.