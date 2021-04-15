В Перми начал работу инженерно-промышленный форум

15 апреля в Перми стартовали первые научно-практические сессии Пермского инженерно-промышленного форума.

В течение двух дней здесь пройдут научно-технические советы, стратегические сессии и рабочие встречи между гостями этого масштабного мероприятия. В Пермь приехали сотни участников с разных регионов страны.

В двух обширных залах завода Шпагина развернулись стенды предприятий, которые представляют свою продукцию. Это различные приборы, инструменты, рабочая одежда, средства защиты и многое другое.

Одно из пермских предприятий, например, демонстрирует легкий вертолет "Орлан". Гостей форума встречает также боевая техника "Мотовилихинских заводов" - самоходное орудие и система залпового огня.

Сегодня на заводе Шпагина пройдут такие мероприятия, как обсуждение нацпроекта "Производительность труда", круглый стол, посвященный промышленному туризму и многое другое.,