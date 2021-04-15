В селе под Саратовом жестоко убили 91-летнего пенсионера

В Саратовской области жестоко убили 91-летнего местного жителя.

Как информирует областное управление СК по региону, тело долгожителя обнаружили в одном из частных домов в селе Невежкино Лысогорского района. Пенсионер скончался от многочисленных ран в шею, лицо, живот, руки.

По данным следствия, по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний односельчанин погибшего. Ранее он был судим.

- С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщает пресс-служба ведомства.