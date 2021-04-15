В Татарстане семья погибла, отравившись угарным газом

В Татарстане следователи выясняют обстоятельства гибели семьи из четырех человек: они отравились угарным газом.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, тела супружеской пары и их двоих детей 2000 и 2002 годов рождения были обнаружены накануне в одном из домов села Аксубаево. У погибших имелись признаки отравления угарным газом.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статья 109 УК РФ). Сотрудники продолжают работу на месте происшествия.