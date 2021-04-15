Законодательное собрание края эффективно поддержало бизнес

В начале 2021 года депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили перечень наиболее пострадавших отраслей бизнеса, для которых еще на год сохранятся минимальные пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.

Принятый закон предусматривает их продление для предприятий общественного питания, гостиничного бизнеса, непродовольственной торговли, туризма, отдыха и развлечений. По режиму "Доходы" ставки для таких предприятий понижены с шести до одного процента, по режиму "Доходы минус расходы" - с 15 до пяти процентов. С принятием документа парламентарии продолжили разработку ряда мер налоговой и финансовой поддержки прикамского бизнеса. - В сложившейся ситуации правильно было поддержать еще ряд предприятий малого и среднего бизнеса.

- Депутаты приняли дополнительные предложения, призванные помочь предпринимателям пережить кризис и развиваться дальше, - прокомментировал решение председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Распространение коронавируса оказало серьезное влияние практически на все сферы деятельности. Но основной удар приняла на себя экономика. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина Пермский край одним из первых в стране разработал и внедрил региональные механизмы поддержки бизнеса.

- Прошлый год стал вызовом для всех. Времени на раскачку не было. В условиях коронавируса уже в марте правительством Прикамья вместе с краевым парламентом был принят первый пакет мер, рассчитанный на помощь малым и средним предприятиям, - говорит депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян. - Были детально проработаны и приняты законы, снижающие налоговую нагрузку для предприятий, которые реализуют инвестпроекты в регионе. В частности, инвесторы до конца 2027 года могут уменьшать налог на прибыль на сумму до 50 процентов от инвестиций в создание или приобретение основных средств за счет использования пониженной ставки налога на прибыль для региональных инвестиционных проектов. Принятый механизм позволил расширить действующие на территории края производственные мощности и поддержать создание новых предприятий.

Региональный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики дополнил федеральный, после чего в Прикамье, благодаря своевременной законотворческой инициативе, смогли получить федеральную и региональную поддержку предприятия 35 сфер деятельности. Всего за полгода Законодательным собранием региона было принято четыре пакета налоговых мер поддержки бизнеса. Первые три включили снижение ставок по УСН ("Доходы" - один процент, "Доходы минус расходы" - пять), уменьшение стоимости патента для отдельных видов предпринимательской деятельности до одного рубля, перенос срока уплаты имущественных налогов и налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, меры поддержки собственников торгово-офисной недвижимости.

Благодаря оперативным и своевременным действиям региональной власти, согласно оценке Национального рейтингового агентства, Пермский край вошел в топ-15 регионов страны по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и занял шестую позицию после Москвы, Бурятии, Крыма, Тульской и Иркутской областей.

Четвертый пакет мер поддержки бизнеса был принят Законодательным собранием в конце ноября 2020 года и предусматривал получение дополнительной отсрочки (рассрочки) уплаты авансовых платежей за I, II, III кварталы по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, сохранение налоговой ставки по налогу на имущество организаций в отношении объектов торгово-офисной недвижимости, облагаемой от кадастровой стоимости, на уровне 1,6, процента, продление срока действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной или научной сфере, а также в сфере оказания бытовых услуг населению по ПСН и УСН, до 2023 года.

- Сейчас экономика Пермского края и, думаю, России в целом проходит восстановительный период. Предприятия потихоньку возвращаются к докоронавирусным показателям. А мы помним, что в результате распространения COVID-19 были административно запрещены или приостановлены многие виды деятельности. Промышленные предприятия тоже работали не все, многие - далеко не в полную силу. При этом, конечно, у разных отраслей и разных предприятий были разные масштабы падения. У одних 50, у других - 30 процентов, у третьих - один-два, ну а некоторые даже оказались в плюсе, - говорит председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам в Законодательном собрании Татьяна Миролюбова. - Что касается крупного бизнеса, основную помощь оказала федерация. А вот малому и среднему предпринимательству помог уже регион, причем мы одними из первых развернули эту работу.

Значительно расширилось краевое законодательство и новыми видами деятельности, в отношении которых можно применять патентную систему налогообложения. В перечень добавили 16 новых видов деятельности, в том числе деятельность стоянок транспортных средств, остальные15 относятся к сфере бытовых работ и услуг (ремонтные работы, изготовление предметов быта, спортивного и сельхозинвентаря, услуги, предоставляемые населению). Стоимость по 15 новым видам патента была предложена на уровне стоимости патента для бытовых услуг, установленной в Пермском крае ранее: 10,2 тысячи рублей в год для ИП без наемных сотрудников, 1710 рублей в год - дополнительно на одного сотрудника.

Кроме этого, с 2015 года стоимость патентов в Прикамье остается одной из самых низких среди субъектов Приволжского федерального округа. Так, в розничной торговле она ниже на 62,3 процента средней стоимости такого же патента в ПФО, в общественном питании - на 62,8, в сфере бытовых услуг - на 30, в сфере грузоперевозок - на 44,7 процента.

Дополнительно сегодня в регионе реализуется льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям, в том числе благодаря развитию индустриальных парков. Их уже создано три: в Перми на улице Энергетиков, 50, "Лямино" в Чусовском муниципальном районе и "Култаево" - в Пермском. В промышленном парке "Лямино" осуществляют деятельность пять резидентов, появилось 159 рабочих мест, в "Култаево" ведется возведение инженерной инфраструктуры, до 2024 года планируется привлечь не менее 10 резидентов и создать почти две тысячи новых рабочих мест.

Прямая речь

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

- Задача прикамских законодателей - оказывать планомерную поддержку предприятиям, помогать всем, кто модернизирует или вводит новые мощности, выпускает качественную продукцию. Мы разрабатываем и принимаем законы в интересах жителей края и согласно вызовам времени. Обязательным принципом является сотрудничество с другими ветвями и уровнями власти. Убежден, что стабильный приток инвестиций - важный фактор роста современной экономики, повышения налоговых поступлений в бюджет, которые в дальнейшем могут быть направлены на решение социально-экономических задач региона. В крае принят закон об инвестиционной политике. С целью создания благоприятных условий для работы инвесторов разработан механизм приоритетных инвестиционных проектов. Сегодня в Прикамье реализуется 17 СПИКов и 37 приоритетных инвестпроектов. Введены налоговые льготы для инвесторов: инвестиционный налоговый вычет и пониженная ставка налога на прибыль. Для перехода к инновационному типу развития в крае создан научно-инновационный потенциал. Основная доля исследований сосредоточена в трех национальных исследовательских университетах, шести академических институтах Уральского отделения Российской академии науки и на 14 промышленных предприятиях, имеющих научно-исследовательские или проектно-конструкторские подразделения. Уже сейчас многие научные организации в крае могут претендовать на статус научных центров мирового уровня. Среди актуальных законотворческих задач последнего времени - инициативы в сфере налогообложения, которые ориентированы на продолжение антикризисных мер в экономике. То, что проблемы сложнейшие и в один день их не решить, понимают все. Мы, как законодатели, постоянно находимся на прямой связи с избирателями и обязаны реагировать на потребности бизнеса, предлагать пути решения, направленные на развитие и консолидацию всех инструментов комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Депутаты приняли дополнительные предложения, призванные помочь предпринимателям пережить кризис и развиваться дальше.