Главу района в Красноярском крае задержали за мошенничество на 4,5 млн

Главу Боготольского района Красноярского края задержали, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Чиновника подозревают в крупном мошенничестве. Ведомство ходатайствует в суде о домашнем аресте фигуранта уголовного дела и отстранении от должности.

В 2017 году нынешний глава района работал генеральным директором ООО "Боготольская птицефабрика". Он приобрел за два миллиона рублей комплект оборудования для содержания кур-несушек. По версии правоохранительных органов, в 2019 году руководитель ООО, желая получить субсидию на частичное возмещение затрат, предоставил в администрацию района подложные документы. Согласно этим бумагам, за оборудование было заплачено девять миллионов рублей.

Одобренная сельскохозяйственная субсидия составила 4,5 миллиона рублей. Глава птицефабрики распорядился этой суммой по своему усмотрению.