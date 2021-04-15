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15.04.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

Главу района в Красноярском крае задержали за мошенничество на 4,5 млн

Текст: Дмитрий Машуков

Главу Боготольского района Красноярского края задержали, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Чиновника подозревают в крупном мошенничестве. Ведомство ходатайствует в суде о домашнем аресте фигуранта уголовного дела и отстранении от должности.

В Красноярске судью задержали за мошенничество на полмиллиона рублей

В 2017 году нынешний глава района работал генеральным директором ООО "Боготольская птицефабрика". Он приобрел за два миллиона рублей комплект оборудования для содержания кур-несушек. По версии правоохранительных органов, в 2019 году руководитель ООО, желая получить субсидию на частичное возмещение затрат, предоставил в администрацию района подложные документы. Согласно этим бумагам, за оборудование было заплачено девять миллионов рублей.

Одобренная сельскохозяйственная субсидия составила 4,5 миллиона рублей. Глава птицефабрики распорядился этой суммой по своему усмотрению.

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