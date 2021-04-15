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15.04.2021 06:44

Стоп, машина

Готовы ли СТО проводить техосмотр по новым правилам?
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 81(8432)
Новые правила технического осмотра автомобилей, которые должны были вступить в силу этой весной, начнут действовать с 1 октября этого года - сроки перенесли из-за пандемии, которая, кроме прочего, не дала подготовиться к изменившимся требованиям профильному бизнесу.
По мнению специалистов, техосмотр на снижение аварийности почти не влияет. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости По мнению специалистов, техосмотр на снижение аварийности почти не влияет. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
По мнению специалистов, техосмотр на снижение аварийности почти не влияет. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Новшества непосредственно касаются многих россиян. По данным "Автостата", на 1 января 2021 года в России насчитывалось 45 миллионов легковых автомобилей. Это на 12 миллионов машин (или на 36 процентов) больше, чем десять лет назад. Средний возраст "легковушек" - почти 14 лет. В Сибири ситуация в целом не отличается от общероссийской. Например, в Новосибирской области насчитывается 823 тысячи легковых автомобилей, Омской - 595 тысяч, и только одна из десяти машин - новая.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Автовладельцам стали продавать поддельные диагностические карты

Помимо обязательной фотофиксации въезда и выезда машины на станцию техобслуживания, автосервисам вменили еще ряд требований. В частности, пункты техосмотра необходимо оснастить дымомерами, люфтомерами, течемерами, устройствами для замера светопропускания и другим дорогостоящим оборудованием. Габариты зданий, ворот, смотровых ям должны соответствовать новым стандартам. Между тем, многие автосервисы занимают старые либо перепрофилированные помещения.

- Главная цель реформы - вывести техосмотр из тени. И это уже не первая попытка, - напоминает председатель правления Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь. - До 2011 года он находился в ведении ГИБДД, потом государственную услугу сделали частной. Оказывать ее может любой предприниматель, получивший добро Российского союза автостраховщиков. Но тариф по-прежнему устанавливает государство - в Омской области это Региональная энергетическая комиссия.

В последние годы стоимость техосмотра в Омской области составляет 372 рубля. Очевидно, что проводить комплексную диагностику за такие деньги предпринимателям было невыгодно. Отрасль ушла в тень. И выйдет ли она оттуда - вопрос.

- Сегодня средняя стоимость нормочаса в сервисах Омска и Новосибирска составляет одну-полторы тысячи рублей. При этом запчасти и оборудование постоянно дорожают, - поясняет ведущий менеджер омского автосервиса Максим Светлов. - Нести расходы на дополнительное оборудование и при этом зарабатывать смешные деньги предприниматели не хотят, да и не могут. Ведь это прямой путь к разорению.

Сейчас формальное оформление диагностических карт, без которых нельзя получить полис ОСАГО, поставлено едва ли не на поток. Специалисты видят выход в отказе от регулирования цен на техосмотр. По их мнению, автовладелец должен сам выбирать СТО в зависимости от своих финансовых возможностей. Более того, физических лиц, которые составляют 90 процентов автомобилистов, логично вообще избавить от "обязаловки".

Фото: Сергей Куксин
Российский союз автостраховщиков начал проверку пунктов техосмотра

- По сути, личному легковому автотранспорту техосмотр не нужен, поскольку по закону это избыточное требование, - поясняет Игорь Пушкарь.- Согласно правилам дорожного движения, перед выездом водители обязаны проверять состояние автомобиля. Подавляющее большинство из них ни за что не поедет, обнаружив неисправность. А статистика ГИБДД подтверждает, что доля ДТП по техническим причинам ничтожна. Так что техосмотр на снижение аварийности почти не влияет.

В конце прошлого года депутаты Госдумы РФ предлагали заменить обязательный техосмотр добровольным. Речь шла только о легковых автомобилях, которые не используются для коммерческих пассажирских перевозок, в качестве такси или служебного транспорта. В Евросоюзе, например, такой регламент действует давно, а за неисправность тех же тормозов предусмотрены солидные штрафы. Но в итоге российские парламентарии оставили техосмотр обязательным для всех.

Между тем

Минтранс РФ подготовил и предложил для общественного обсуждения проект приказа, упрощающего новые требования к пунктам техосмотра. В частности, снижены нормативные показатели размеров зданий, ворот, смотровых ям. Не потребуется закупка дополнительного оборудования для каждой диагностической линии - СТО будет достаточно иметь один комплект. Соответствующие поправки вступят в силу с 1 сентября этого года.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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