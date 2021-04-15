Льготную ипотеку планируют расширить на строительство частных домов

Продление программы льготной ипотеки не усугубит дефицит на рынке новостроек, ипотеку с господдержкой могут расширить на строительство индивидуальных домов, а цены на жилье уже начали снижаться. О судьбе льготной ипотеки рассказали участники панельной дискуссии "Российской газеты" на Красноярском экономическом форуме.

Красноярский экономический форум прошел в 17-й раз. В этом году на КЭФ собрались эксперты из 30 стран, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Это участники из Японии, Кореи, Китая, Сингапура, Индии, государств Восточной и Западной Европы, США, ЮАР. Форум прошел в комбинированном - офлайн и онлайн - формате. Основной площадкой форума стал Сибирский федеральный университет. Фото: Татьяна Рычкова

Минстрой поддерживает продление программы ипотеки с господдержкой, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. При этом ведомство заканчивает подготовку документов о том, чтобы "ипотечное меню" (помимо программы ипотеки с господдержкой под 6,5% среди льготных программ есть еще семейная, дальневосточная, сельская ипотека) распространялось на индивидуальное жилищное строительство, рассказал он.

Программа сегодня с учетом ситуации с ключевой ставкой логична, полагает Стасишин. Нужно только посмотреть, как ее поднастроить, изменить и включить в нее возможности ИЖС - вот задача, над которой внутри правительства минстрой трудится с финансовым блоком и со всей командой Центрального банка, сказал замминистра.

Стасишин отметил, что продление программы не приведет к удорожанию стоимости квадратного метра из-за дефицита новостроек. Уже сейчас количество домов, на которые получены разрешения на строительство (около 140 млн кв. м), но собственно к строительству девелоперы пока не приступали, значительно превышает число уже строящихся домов (около 92 млн кв. м). "Это ровно тот задел, который позволяет нам спокойно говорить, что дефицит предложения в будущем при продлении на тех или иных условиях льготных программ по ипотеке не приведет к удорожанию стоимости квадратного метра", - отметил замминистра. Нужно увеличивать задел, чтобы выполнить цель строительства миллиарда кв. м жилья к 2030 году, сказал Стасишин. "Сегодня самое лучшее время, чтобы покупать квартиры на первичном рынке с использованием льготных ипотечных программ", - подчеркнул замминистра.

Введение льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, подготовка властями земельных участков под такие дома и обеспечение их инфраструктурой, производство домокомплектов может серьезно увеличить объемы строительства, отметил замминистра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков.

Льготная ипотека стала лишь одной из причин роста цен на жилье, считает президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Это подтверждается тем, что объем ипотечных кредитов на новостройки - лишь около 20%. Больше повлияли на стоимость жилья переход на проектное финансирование, подорожание стройматериалов, сложности с поставками и рабочей силой из-за пандемии (фактически застройщики лишились половины рабочих). Есть целый ряд вариантов, как увеличить предложение жилья и тем самым сбалансировать спрос, считает президент Глушков. Это, например, упразднение ряда банковских комиссий, использование инфраструктурных облигаций, смягчение требований к застройщикам со стороны банков, введение досудебного разрешения споров застройщиков с покупателями жилья, ограничение административных и надзорных процедур. "Идет разработка суперсервиса, который позволит сделать процедуру выдачи разрешений на строительство прозрачной, быстрой и удобной", - рассказал Глушков.

Цены на жилье выросли не только из-за реализации отложенного спроса (те, кто планировал купить квартиру когда-нибудь, решили сделать это сейчас из-за снижения ставок на ипотеку) или роста стоимости стройматериалов, но и из-за введения выплат материнского капитала на первого ребенка, отметил директор красноярского агентства недвижимости "Кром" Алексей Лагутин. "Но рынок уже сделал отскок - в Красноярске цены с января начали снижаться, снизились уже на 5%", - отметил он. Цены будут снижаться и далее, поскольку из города в столичные регионы уезжает молодежь, специалисты и обеспеченное население. Поэтому Красноярску, как, вероятно, и ряду других городов, нужны ипотечные программы даже по более низким ставкам, чем сейчас - под 3-4%, считает он.

В случае отмены господдержки цены на жилье гипотетически могут снизиться, но это не самый лучший вариант для рынка жилья, считает вице-президент - директор дивизиона "ДомКлик" Сбера Николай Васёв. Рост цен является стимулом для застройщиков, сказал он, большее количество компаний готово заходить на рынок. Программу нужно продолжать в том или ином виде, чтобы показать строителям перспективы на несколько лет, считает он. Может быть, трансформируя ее с упором на регионы, где строительство пока идет не очень активно. "Дальневосточная ипотека дала очень большой эффект. Инструмент показывает свою эффективность", - отметил Васёв. "Однозначно понятно, что в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре программа ипотеки под 6,5% продлеваться не будет, чтобы не поддерживать инвестиционный спрос и рост цен", - считает председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

В упрек льготной ипотеке часто ставят то, что программа поддерживает покупателей-инвесторов, которые приобретают квартиры не для себя, а для заработка. Но таких инвесторов всё меньше, считает управляющая банком "Открытие" в Красноярске Наталья Потапова. Финансовая грамотность населения растет, появились альтернативные инструменты для вложения средств. Опасаться ипотечного пузыря тоже не стоит, говорит она: банковские технологии изменились, и банки теперь видят сразу все кредиты клиента, в том числе оформленные и в других банках. "И если платеж по ипотеке больше 40% дохода семьи - ни один банк не выдаст этому клиенту ипотеку", - подчеркнула она.

В случае завершения программы льготной ипотеки банки будут предлагать покупателям жилья сниженные ставки по собственным программам, считает заместитель регионального директора Промсвязьбанка Мария Баташова: это могут быть партнерские программы с застройщиками или работодателями.

Интерес к льготной ипотеке объясняется тем, что в России это фактически единственный инструмент для решения жилищных проблем, отметила зампредседателя Общественного совета при минстрое Светлана Разворотнева. Между тем только треть семей может позволить себе ипотеку на квартиру, где на каждого члена семьи приходилось бы по 18 кв. м. Необходимо дополнить нацпроект задачами развития социального арендного жилья и ввести новую форму социальной поддержки граждан - субсидию на наем. Такой подход снизит напряженность на рынке и сделает ипотеку более безопасной. Пока строительство арендных домов, даже коммерческих, не окупается, отметила Потапова. Развивать такой вид жилья нужно с помощью государственно-частного партнерства, считает она.

Цитата

Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ:

- Продлевать программу нужно. Программа сегодня с учетом ситуации с ключевой ставкой логична. Посмотреть, как ее поднастроить, дифференцировать и включить в нее возможности ИЖС, - вот задача, над которой внутри правительства мы трудимся с финансовым блоком и со всей командой Центрального банка".