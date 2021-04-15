Парки и скверы Новосибирска будут развивать по единой концепции

В Новосибирске 15 апреля на реконструкцию закрывается Заельцовский парк. Посетители не смогут его посещать до июня этого года.

Уже выбран генподрядчик проекта - он заключил муниципальный контракт с ПКиО "Заельцовский" на сумму 170 миллионов рублей. Основное финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды и ЖКХ".

Согласно дизайн-проекту, одним из главных новшеств зеленой зоны должна стать экотропа протяженностью четыре километра. Главный променад разделят на две части - для пешеходов и велосипедистов.

Как пояснили в мэрии, на время реконструкции будет закрыт парк (не путать с Заельцовским бором), однако проезд по дороге, которая идет параллельно территории зеленой зоны, останется открытым и жители улицы 91-й Перекат смогут добираться до своих домов.

Всего в Новосибирске одиннадцать парков культуры и отдыха. Мэрия решила, что управлять ими будет единая дирекция. Это позволит оптимизировать административный штат и объединить материально-техническую базу.

Заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова неоднократно говорила об объединении зеленых пространств под одним крылом.

Собственно, в виртуальном пространстве это уже воплощено: на интернет-портале "Зеленый Новосибирск" размещена вся информация о зеленых насаждениях, проектах парков и скверов, здесь любой житель может поучаствовать в общественных обсуждениях и проголосовать за тот или иной дизайн-проект благоустройства городских территорий.

Итогом двух лет работы ученых и общественников стала концепция развития зеленых зон, а затем муниципальная программа "Зеленый Новосибирск" на 2021-2025 годы с бюджетом около 2,2 миллиарда рублей. Средства, в частности, направят на озеленение территорий, охрану и защиту городских лесов. Также в рамках программы планируется сформировать реестр зеленых насаждений. Впервые в Новосибирске появится муниципальный питомник для выращивания саженцев деревьев и кустарников. Под него городу передан участок областной земли в 65 гектаров.

- Тему развития зеленых зон мы подняли еще в 2014 году. Потребовалось немало времени для того, чтобы изучить и поставить территории на учет, определить, какие из них являются парками, скверами, а какие бульварами или газонами. Возникла необходимость создания единой программы. Ранее озеленением занимались разные структуры, и необходимо было консолидировать полномочия. Мы это сделали, создав управление по благоустройству общественных пространств, которому подчиняется "Горзеленхоз", - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Очередной шаг - создание единой дирекции управления городскими парками. Это решение основано на опыте 35 российских городов, в частности Москвы и Казани. Исполнять обязанности директора назначена Евгения Вторушина. У нее два заместителя - Игорь Долозов, ответственный за парки левого берега, на правом берегу - Дарья Нарыжникова.

Как сообщила Евгения Вторушина, в дирекции будут созданы несколько блоков. Так, на технический блок возложена ответственность за работу аттракционов, коммунальных структур, безопасность сотрудников и посетителей; финансовый блок - кассовые операции, бюджетные и коммерческие денежные потоки. В отдельный блок выделены культурно-досуговый отдел и отдел развития, которому предстоит создание внешнего вида парка, формирование клумб, кустарников, посадка многолетников и другие ландшафтные работы.

- Принципиальная позиция - количество работников парков не будет увеличено, - отметила Анна Терешкова.

На левом берегу Новосибирска находятся два крупных парка - "Бугринская роща" и "У моря Обского", они расположены на берегах водоемов и имеют свои пляжи. В районе строящейся многофункциональной ледовой арены возведут парк "Спортивный", он будет частью большого рекреационного кластера, в состав которого, помимо нового парка, войдут массив городских лесов, парк "Бугринская роща" и Бугринский пляж. Также на левом берегу города находятся две главные зеленые зоны для жителей левобережья - "Парк Кирова" и "Затулинский дисперсный парк".

На правом берегу - шесть парков, включая одни из самых значимых для горожан: Центральный, Заельцовский и Михайловскую набережную.

Всего в этом году в областном центре планируется благоустроить десять зеленых зон - два парка и восемь скверов, в числе которых Первомайский, расположенный в самом центре города. Согласно дизайн-проекту в нем станет в два раза больше фонарей, лавочек и зеленых насаждений.

- В сквере проведут санитарную уборку старых деревьев - преимущественно тополей и кленов. Чтобы раскрыть пространство, равномерно рассадят зелень, - сообщил Анатолий Локоть.

Главный эксперт отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств Александра Архипова рассказала, что центральный фонтан в Первомайском сквере отремонтируют, вокруг сделают веерное мощение, а существующую клумбу вокруг фонтана понизят, чтобы он хорошо просматривался со всех сторон. У второго фонтана, с медвежонком, поднимут одну ступеньку и сделают широкий борт.

Как заявили в мэрии, торговые павильоны с территории Первомайского сквера уберут, так как они не вписываются в концепцию развития этой зеленой зоны.

Тем временем

Мэрия Новосибирска готова приступить к благоустройству сквера на улице Демакова в Советском районе с 1 июня и завершить работы к сентябрю этого года. Площадь территории - 2,5 гектара.