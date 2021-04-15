В Новосибирской области нет ни одного дома престарелых, открытого с помощью механизма государственно-частного партнерства. При этом региональные власти четвертый год подряд включают пансионат для пожилых людей в перечень объектов, по которым должны быть заключены концессионные соглашения. Годы идут, но желающих его построить все нет и нет. "РГ" решила выяснить, почему.

Невнятная оферта

Перечень объектов для концессий в регионе обсуждают и утверждают каждый год. Депутат областного парламента Федор Николаев называет это "офертой для бизнеса" - инвесторы должны представлять, в каких объектах заинтересовано государство, и иметь возможность выбрать. Однако в случае с пансионатом для пожилых оферта оказалась невнятной. Власти на протяжении довольного долгого времени не смогли сформулировать, что и на каких условиях они предлагают, несмотря на все старания "РГ" вникнуть в этот вопрос.

В региональном министерстве труда и социального развития заявили, что поиском инвесторов занимаются их коллеги в министерстве экономического развития, и посоветовали обратиться туда. А в минэкономразвития, с недельку поразмышляв над запросом газеты, направили его "по компетенции" - в министерство труда и соцразвития. В минсоце, не дрогнув, повторили: вопросы поиска инвесторов - в компетенции минэконома. На этом мой официальный диалог с двумя властными структурами, якобы заинтересованными в строительстве пансионата для пожилых, завершился.

Не буду предполагать, что с инвесторами в министерствах работают так же эффективно, как с журналистами. И все же более скудную "оферту" трудно себе представить. Известно лишь, что пансионат, для строительства которого регион ищет партнера, должен быть рассчитан на 150 мест. И есть земельный участок на территории Мочищенского сельсовета (под Новосибирском), на базе имущественного комплекса "Кристалл". Удивительно, но в Мочищенском сельсовете "РГ" тоже не смогли ничего сказать об этом земельном участке, заявив, что не в курсе таких проектов, и посоветовав обратиться в соседний Станционный сельсовет.

Однако ситуация уж слишком напоминала тот "футбол" с министерствами, и я решила совету не следовать. Тем более что знающие люди подтвердили: участок все-таки есть. А министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, комментируя пресловутый список объектов в заксобрании, сказал, что именно с земельным участком, с его межеванием, есть сложности, которые власти надеются на этот раз преодолеть. По каким причинам это не удалось сделать за три предыдущих года, увы, неизвестно.

Шаткие моменты

Что конкретно не так с участком - добиться внятного ответа на этот вопрос "РГ" так и не удалось. Зато появились другие, прежде всего такой: зачем включать объект, который не готов к передаче в концессию, в текущий перечень, и делать это из года в год? Чтобы формально "обогатить" этот список социальным объектом, который был бы, безусловно, востребован?

Алексей Коваленко, директор Центра развития ГЧП Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, прокомментировал создание домов престарелых с использованием механизма ГЧП в общих чертах, не касаясь конкретного объекта. Плюсы такой работы в том, что, по его словам, это может быть не только возведение новых зданий, но и реконструкция недостроев (больниц, детсадов), которых довольно много на территории новосибирской агломерации.

Кроме того, минтруда РФ стимулирует эту деятельность - уже сейчас в федеральном бюджете заложены средства, которые должны сделать эту сферу инвестиций более привлекательной. Минусы же, во-первых, в трудностях при подборе земельного участка, который одновременно учитывал бы и транспортную доступность (в городе или недалеко от него), и рекреационные возможности - например, лес, парк, водоем рядом.

- Важно подходящее назначение целевого использования этого участка земли. Не всегда можно оперативно провести его межевание или быстро внести необходимые изменения в генеральный план. Все это одновременно и длительный по времени процесс, и необходимость привлечения дополнительных бюджетных средств, - считает Алексей Коваленко.

Второй шаткий момент - финансовый. По словам директора Центра развития ГЧП, опыт строительства социальных объектов у многих компаний есть, но эксплуатация - совершенно другое дело.

- Необходимо сформировать взвешенную финансовую модель деятельности такого учреждения. Если инвестор будет использовать исключительно государственные тарифы, без дополнительных бюджетных вливаний, то он не сможет окупить свои вложения. Чтобы дать возможность сделать это, нужны услуги на коммерческой основе и спрос на них. Здесь возникают еще два вопроса - этический и материального достатка. В нестоличных регионах люди более настороженно относятся к такому виду ухода за родственниками, как дом престарелых, и обладают меньшими ресурсами. Поэтому не до конца понятен спрос на такие услуги на коммерческой основе, - подчеркнул Алексей Коваленко.

Пока что недоверие

Насчет спроса с Алексеем Коваленко можно поспорить. Частные пансионаты для пожилых в Новосибирской области отнюдь не пустуют, хотя плата за содержание там превышает среднюю зарплату в регионе - сорок тысяч рублей. Кстати, один из участников рынка этих услуг считает, что эту сферу в принципе хорошо бы сделать частной, избавившись от государственных стационаров. По его твердому убеждению, бизнес способен, не взяв у государства ни единого рубля сверх той суммы, которую оно выделяет на содержание стариков сейчас, сделать дома ветеранов образцовыми. Потому что средств-то хватает, а вот как они расходуются госструктурами - другой вопрос. По словам собеседника "РГ", ему часто приходится по просьбам обратившихся к нему людей забирать их родственников из государственных соцучреждений. Они жалуются на грубость персонала и плохие условия содержания.

А вот от любого партнерства с государством бизнесмен с некоторых пор воздерживается - у него был подобный опыт, и он оказался печальным. Вместе с гос-контрактом коммерсант получил мощное административное давление, десятки проверок, формальных придирок, делавших работу невозможной, а также угрозы. С тех пор на эту "поляну" он больше ни ногой - такого партнера ему не надо. По его словам, государство - вернее, чиновники-исполнители - почему-то считают, что цель любого бизнесмена - украсть бюджетные деньги. И возводят вокруг сферы социальных услуг такой частокол правил, порой совершенно неисполнимых, что практически закрывают предпринимателям легальную дорогу в этот бизнес.

Именно этим, вероятнее всего, объясняется большое количество незаконно организованных домов престарелых, о которых мы узнаем только после случившихся там пожаров и гибели людей. Легально войти в этот сегмент слишком тяжело, и в результате закручивание гаек приводит к противоположному результату - росту черного рынка стационарных социальных услуг. "Нет прозрачных и понятных правил игры, - убежден предприниматель. - К разным компаниям предъявляют разные требования, это дезориентирует".

Таким образом, уровень партнерства государства и бизнеса в этой сфере пока, можно сказать, стремится к нулю - во всяком случае в Новосибирской области. И обе стороны испытывают друг к другу скорее недоверие.

Компетентно

Игорь Салов, председатель попечительского совета "ОПОРЫ РОССИИ" в Новосибирской области:

- Законодательство о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве существует давно, но, по моей личной оценке, в Новосибирской области недостаточно удачных примеров его реализации, а в областном центре с этим просто беда. Между тем понятие "инвестиционная политика" сейчас выходит на первый план, бюджеты регионов и муниципалитетов уже стали традиционно дефицитными, и государству нужно звать бизнес на помощь для решения насущных задач. Что этому мешает? Использование подковерных коррупционных схем. Нежелание и неспособность чиновников работать с инвесторами. Документацию, касающуюся инвестиционных проектов, составляют так, что их маржинальность становится нулевой. Какой инвестор будет их рассматривать? Я считаю, что эффективность работы мэров необходимо рассматривать с точки зрения создания инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Главы городов и регионов должны лично отвечать за это направление работы и лично им заниматься. Кроме того, необходимо обучать чиновников работать с тем законодательством, которое есть. Учить их составлять инвестиционные договоры и концессионные соглашения так, чтобы находились желающие по ним работать.