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15.04.2021 06:29
Рубрика: Власть

Когда пироги печет сапожник

Почему возникают проблемы с качеством ремонта объектов соцкультбыта в Алтайском крае
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 81(8432)
Недавно в рубцовском театре драмы протекла крыша. Но это никого не удивило, хотя недавно здание капитально отремонтировали за 160 миллионов рублей по региональной адресной инвестиционной программе.

В пресс-службе министерства культуры Алтайского края корреспонденту "РГ" сообщили: "Предварительной причиной протечки могло стать неправильное использование обогрева крыши, который предусмотрен проектом для того, чтобы на кровле не образовывался лед при таянии снега. Комиссии, в том числе из прокуратуры, еще работают. Вместе с тем, как отмечает директор театра Станислав Спивак, нанесенный ущерб незначительный и он будет устранен после завершения работы комиссий".

В башкирской школе обрушилась крыша

Потопы в алтайских учреждениях соцкультбыта не относятся к явлениям из ряда вон. Нельзя не вспомнить историю с Молодежным театром Алтая зимой 2013 года. Было резкое потепление, пошел сильный дождь и потоки воды затопили несколько помещений, в том числе комнату, где размещались личные вещи народного артиста России Валерия Золотухина, который в последние годы своей жизни был художественным руководителем МТА. Строители потом долго устраняли свой брак. Дополнительную скандальность истории придавал факт недавнего капитального ремонта здания театра, который был открыт с большой помпой.

В середине 2010-х в Барнауле протекла крыша в здании крайсовпрофа на проспекте Ленина. В эту же пору рухнуло перекрытие в Троицкой средней школе N2, также пережившей капремонт. Есть и более свежие случаи. В райцентре Родино в декабре прошлого года на втором этаже ДК прорвало отопление. Дом культуры был отремонтирован по нацроекту "Культура". Общая сумма затрат составила почти 74 миллиона рублей: 32,5 миллиона было выделено из средств федерального бюджета и около 40 - регионального. Пострадали подвесной потолок, мебель, оборудование.

Можно вспомнить другие схожие неприятности. При этом в подавляющем большинстве из них претензии следует предъявлять не к работникам культуры и социальной сферы, а к строителям. Почему же в последние годы снизилось качество капремонта?

Начнем с того, что заказчики, как правило, некомпетентны в вопросах строительства. Что понимают в стройке артисты, врачи, учителя, спортсмены, которые сейчас вынуждены выступать в роли заказчиков и пытаться вникнуть в строительные тонкости? В результате это ведет к появлению некачественной проектной документации.

Далее - аукцион. Раньше лицензии и свидетельства выдавали на определенный вид работ (например, сантехнические или кровельные), сегодня эту норму отменили. Достаточно, чтобы в строительной фирме было два работника, входящих в "Национальный реестр специалистов в области строительства", имеющих опыт работы не менее десяти лет и высшее образование по профилю. Теперь любая строительная компания может выполнять подряды без учета специализации и вида работ (например, сантехник по специальности может браться за установку кровли, а электрик возводить фундамент).

- Другая болевая точка - несовершенство ценообразования, - констатирует гендиректор ассоциации СРО "Алтайские строители" Зинаида Герасимович. - Строительство бюджетных объектов убыточно, если выполнять работы как положено и качественно. Потому авторитетные организации не хотят браться за капремонт социальных объектов. В результате в аукционах участвуют маленькие фирмочки, порой существующие года три. Да и кадровый состав таких фирм вызывает вопрос. Настоящих строителей там порой нет. Они нанимают таких же непрофессионалов, которые будут работать, условно говоря, за копейки. Получается порочная цепочка: некомпетентный заказчик - некачественная проектная документация - слабый подрядчик и как результат - низкое качество выполненных работ.

Фото: Светлана Добрынина/РГ
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Наконец, сроки сдачи объекта. Их могут сократить в угоду различным сиюминутным обстоятельствам (кстати, так было и с ДК Родинского района - его сдали летом, хотя изначально планировали в сентябре). Желание чиновников пораньше отрапортовать и поставить галочку продолжает править бал.

В декабре прошлого года был принят федеральный закон о создании Единого заказчика в сфере строительства. Возможно, это поможет изменить ситуацию на рынке капитального ремонта - работать там будут профессионалы и такие случаи, как протекание кровель на социальных объектах станет большой редкостью.

Кстати

Краевому минстрою, по мнению экспертов отрасли, следует организовать обучающие семинары для муниципальных и государственных заказчиков. Ведь иногда неправильно оформленная документация может стать причиной возбуждения уголовного дела. А главное, по мнению руководства СРО "Алтайские строители", - надо возрождать престиж строительной профессии по всем направлениям, ведь отрасль остается локомотивом региональной экономики.

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