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15.04.2021 06:24

Рай для фрирайда

С чего в Кузбассе начинают создавать курорт мирового уровня
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Экономика Сибири № 81(8432)
На горнолыжном курорте Шерегеш в эти дни проходит традиционный GrelkaFest, который отменили в прошлом году из-за пандемии. За нынешний сезон, по самым скромным подсчетам, жемчужина Горной Шории рассчитывает принять до 1,8 миллиона туристов. А к 2030-му здесь, как ожидается, будут отдыхать по три миллиона человек в год. И не только зимой.
После вынужденного прошлогоднего перерыва гостей Шерегеша вновь встречает традиционный GrelkaFest. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости После вынужденного прошлогоднего перерыва гостей Шерегеша вновь встречает традиционный GrelkaFest. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
После вынужденного прошлогоднего перерыва гостей Шерегеша вновь встречает традиционный GrelkaFest. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

- В прошлом году, несмотря на то что сезон завершился на месяц раньше, в Шерегеше успело побывать свыше 1,3 миллиона человек. Это второе место в стране после Сочи, который мы хотим через три-четыре года обогнать, - сообщил зам-председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На горнолыжный туризм в Кемеровской области сейчас приходится семьдесят процентов турпотока, и из полутора десятков местных спортивно-туристических комплексов Шерегеш - самый крупный. Опытные фрирайдеры, включая победителей кубков Европы и мира, едут в Шорию начиная с ноября. На кузбасском курорте были замечены представители сорока пяти государств (в этом сезоне иностранцев, правда, гораздо меньше), а также жители всех без исключения российских регионов. Неудивительно, что Шерегеш стал одним из основных пунктов утвержденной на федеральном уровне программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. И 763 миллиона из предусмотренных на комплексное развитие курорта 3,27 миллиарда бюджетных рублей (2,5 миллиарда - из федеральной казны) по этой программе направят на строительство автомобильных дорог.

- Существующая транспортная инфраструктура уже не справляется с потоком туристов, так что создание в 2021-2022 годах дорожной сети позволит разгрузить логистику сектора А, увязав его с секторами Б и Е, - отметил Сергей Алексеев.

Всего здесь построят четыре автодороги, в том числе и объездную - от поселка до подножья горы Мустаг, а также участок от трассы "Чугунаш - Шерегеш" до сектора Е. Поставлена идеальная цель: турист прибывает на курорт, проезжает по своему маршруту все горнолыжные трассы (их общая протяженность к 2030 году должна увеличиться до ста километров), а после возвращается туда, где оставил свой автомобиль.

Безопасность туристов в поселке будет обеспечивать новое пожарно-спасательное депо. Раньше за пожарную охрану отвечало ведомство исполнения наказаний, но после ликвидации в поселке колонии-поселения ведомство перестало это делать. А огнеборцы с большим трудом укладываются в нормативы прибытия на пожар. Потому на строительство депо, которое усилит корпус спасателей, работающих с туристами на горе, потратят 700 миллионов бюджетных рублей. А за 534 миллиона построят газовую котельную в секторе Б.

Другая жизненно важная тема - очистные сооружения, которые в Шерегеше, мягко говоря, мировому уровню не соответствуют. Смонтированные в далеком 1974-м, они устарели физически и морально. Проект реконструкции стоимостью более миллиарда рублей (половина из них - федеральные) поддержан Ростуризмом, и работы на главном объекте началась еще прошлой осенью.

- Кроме того, свыше 1,4 миллиарда рублей предусмотрено на реконструкцию системы водоснабжения курорта и поселка, а также системы водоотведения в секторе В. Отдельной строкой значится строительство водопроводных и канализационных сетей, на которое до 2023 года выделят 366 миллионов рублей. Без всего этого развитие любой инфраструктуры под масштабные цели не представляется возможным, - подчеркивает Сергей Алексеев. - За нашими действиями пристально следят инвесторы, чтобы более детально вкладывать средства в туристический комплекс, который должен стать круглогодичным.

В ближайшие четыре года в Шерегеш, где должно прибавиться более 1,7 тысячи рабочих мест, инвестируют 8,4 миллиарда внебюджетных средств. Есть планы ежегодно увеличивать количество трасс и подъемников, открывать новые гостиницы и отели, а также благоустраивать территорию. Речь, в частности, о создании искусственного водоема, детских и спортивных площадок, удобной прогулочной набережной, пешеходных зон с велодорожками и надземными переходами. К слову, следить за содержанием территории, вывозом мусора, расчисткой дорог от снега, а также принимать управленческие решения по земельным участкам и взаимодействовать с крупными бизнес-операторами станет управляющая компания. Организовать ее предложили сами предприниматели.

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- Сегодня у многих есть намерение вложиться в строительство курорта. Как только мы получим генеральный план застройки и начнем распределять земельные участки, я уверен: многие кузбасские предприниматели придут к нам со своими проектами, - говорит глава администрации Таштагольского муниципального округа Владимир Макута.

Кстати

Превращать Шерегеш в курорт мирового уровня берутся и крупные федеральные игроки. Уже в этом году AZIMUT Hotels, у которой более сорока отелей по России и за ее пределами, начнет осваивать 118 гектаров территории в секторе Б. До 2025 года здесь появятся четыре трех-пятизвездочных отеля по 150 номеров каждый, шале, сеть пунктов проката, общепита и другие объекты. Застройка пойдет не хаотично, а по единой концепции. Cosmos Hotel Group возведет в секторе Е четырехзвездочный гостиничный комплекс с номерным фондом в 250 мест. Также в планах компании - создание восстановительного комплекса, канатных дорог и прочей инфраструктуры.

- Трассы и подъемники без объектов питания, проживания и сервиса существовать не могут. Без этого и курорт развиваться не будет, - убежден заместитель главы регионального правительства Сергей Алексеев. - И еще очень важно, что новые дороги, объекты водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения - это, с одной стороны, создание новых рабочих мест, а с другой - увеличение туристического потока в Шерегеш.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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