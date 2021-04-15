Системная навигация избавила омские поликлиники от очередей

Новости

Байден: США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая 21:52
Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков 21:42
Цены на нефть выросли на 5% после выхода статистики по запасам в США 21:35
Начальники генштабов РФ и Армении обсудили взаимодействие в оборонной сфере 21:21
В Вооруженных силах вылечились от COVID более 32,6 тысячи военнослужащих 21:17
УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах 21:14
Гендиректор "Невской мануфактуры" арестован на два месяца 21:02
Первый этап молодежного кинофорума пройдет в рамках Московского кинофестиваля 20:59
Вашингтон надеется, что встреча Путина и Байдена стабилизирует отношения 20:49
Число новых случаев COVID-19 в Турции впервые превысило 60 тысяч за сутки 20:26
Как к отмене в Москве бумажных медсправок отнеслись родители, врачи и учителя 20:21
"РГ" узнала подробности работы пожарных на "Невской мануфактуре" 20:03
Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии 19:37
В Аргентине считают, что "Спутник V" защищает от COVID лучше других вакцин 19:36
В Петербурге умерла одна из старейших белых медведиц в мире 19:27
Яйца остаются лидерами роста цен на продукты 19:18
Лавров обеспокоился переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе 19:17
Семье погибшего при тушении "Невской мануфактуры" выплатят миллион рублей 19:11
В МЧС прокомментировали награждение сотрудников, погибших при тушении пожаров 19:06
МИД РФ надеется на соблюдение конвенции Монтрё о черноморских проливах 19:05
Минздрав Беларуси одобрил "Спутник V", выпущенный в республике 18:50
Двое россиян, попавших в ДТП в Турции, остаются в больнице 18:49
В Петербурге назначили дату праздника "Алые паруса" 18:44
Страны-члены ОДКБ подчеркнули свое единство в понимании всего спектра угроз 18:38
Вышел русский трейлер "Форсажа 9" 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 21:16
Рубрика: Общество

Счет на минуты

Системная навигация избавила омские поликлиники от очередей
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Спецвыпуск № 81(8432)
Внедрять бережливые технологии министерство здравоохранения Омской области начало с детских поликлиник.
Пандемия прибавила работы сотрудникам информационных отделов поликлиник. Фото: Геннадий Аносов Пандемия прибавила работы сотрудникам информационных отделов поликлиник. Фото: Геннадий Аносов
Пандемия прибавила работы сотрудникам информационных отделов поликлиник. Фото: Геннадий Аносов

Сначала в качестве эксперимента, в результате которого привычные очереди в регистратуру сократились в четыре раза. А теперь опыт рациональной организации приема пациентов подхватили и другие поликлиники региона. Одним из первопроходцев внедрения новой модели стала детская поликлиника N5 в Омске.

Поликлиникам в 2021 году закупят новое оборудование

Двухэтажное историческое здание, где она располагается, строилось давным-давно, как общежитие эвакуированного в Сибирь авиационного завода. Со временем его приспособили под медицинское учреждение. Особо в тесноватых апартаментах не разгуляешься.

Однако проект "Бережливая поликлиника" показал, что даже в таких условиях работу можно организовать максимально комфортно для маленьких пациентов и их родителей. В новую модель коллектив активно включился два года назад.

Рабочая группа провела тщательный мониторинг проблем: огромные очереди в регистратуру, на прием к врачу, на сдачу анализов, в ожидании которых пациенты выстраивались даже на улице. А талоны к узким специалистам родителям приходилось ждать неделями. Даже на звонок в поликлинику приходилось тратить уйму времени.

Но сейчас здесь все по-другому.

В режиме реального времени педиатры даже на отдаленном участке видят на экране гаджета историю болезни ребенка, результаты анализов, назначения

- Мы разделили потоки больных и здоровых детей. Ввели строгую талонную систему. И теперь пациенты приходят не все разом к восьми утра, а в точно назначенное время. Мы также открыли кол-центр, операторы которого моментально отвечают на звонки. Записаться на прием можно не только по телефону, но и через установленный на входе терминал и интернет, - пояснила "РГ" главврач детской поликлиники N5 Ирина Чебыкина. - И очереди исчезли. Даже сейчас, когда из-за ремонта одного из филиалов поток пациентов в нашем здании вырос почти вдвое.

Анализируя статистику посещений, звонков и обращений, в поликлинике оперативно вносят в организацию работы необходимые коррективы. И пациенты их замечают.

- Раньше на обследование новорожденного уходило больше недели, сегодня мы управились меньше чем за час, - делится с "РГ" молодая мама Евгения Алексеенко. - Никаких очередей, все расписано по минутам. Есть комната для кормления и пеленания. Игровая зона с мультиками. На улице построили павильон для колясок и открыли дополнительный вход - очень удобно.

Анализируя статистику посещений, звонков и обращений, в поликлинике оперативно вносят в организацию работы необходимые коррективы

Облегчил жизнь пациентам и медперсоналу и электронный документооборот.

- Мы избавились от кипы бумаг. Компьютерные программы помогли привести в порядок картотеку. В режиме реального времени педиатры даже на отдаленном участке видят на экране гаджета историю болезни ребенка, результаты анализов, назначения. Все полностью прозрачно, понятно и никаких вопросов, - поясняет заведующая физиотерапевтическим отделением Светлана Самохвалова. - Бюрократической сутолоки стало гораздо меньше, а вот времени на работу с маленькими пациентами - больше.

Благодаря нацпроекту клиника получила эргономичную мебель, а также современное оборудование, которым оснастили кабинеты неотложной помощи, травматолога, офтальмолога, процедур. Это помогает врачам эффективно лечить ребятишек, быстро и точно проводить диагностику. На очереди - новое обновление устаревшей техники.

В результате работа медиков становится более интересной и комфортной. А, поскольку государство увеличило зарплату участковым педиатрам, в поликлинику потянулись молодые специалисты. За последний год штат "пятерки" пополнили сразу четыре выпускника медвузов.

Поскольку государство увеличило зарплату участковым педиатрам, в поликлинику потянулись молодые специалисты

По этой же модели уже выстраивают работу и другие детские поликлиники, в том числе и сельские. Экраны с расписанием, элементы маршрутизации дают возможность пациентам легко ориентироваться в учреждении. Бережливые технологии помогают минуя участковую службу оформлять справки в спортивные секции, учебные заведения, санаторно-курортные карты. Регистратура в прежнем качестве уже по сути не нужна.

Еще один сервис - возможность высказать свое мнение, задать вопрос на сайте клиники. Вот на одном из порталов сообщение: "Живем в дачном поселке Осташково, ждем пополнения семьи. Приедут ли к нам врач и медсестра?". И тут же - ответ: конечно, приедут со всеми важными для молодых родителей подробностями.

Комментарий

Олеся Богза, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения Омской области:

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как врачи сельской "скорой" спасли пациента после клинической смерти

- Несмотря на пандемию модель "Бережливая поликлиника" сейчас внедряют все городские и большинство сельских медицинских учреждений. Онлайн-регистратура, навигация, разделение потоков, колясочные, зоны отдыха, отсутствие длинных очередей уже становятся нормой. Но, как говорится, нет предела совершенству. Благодаря государственному и региональному финансированию клиники обновляются, получают новое современное оснащение. В прошлом году бюджетные ассигнования составили 201 миллион рублей. Аппараты для измерения внутриглазного давления получили 14 сельских клиник. Еще десять - ультразвуковое диагностическое оборудование, две - магнитно-резонансный томограф и 12-канальный электрокардиограф. Полностью выполнены планы по ремонту помещений.

К проекту "Бережливая поликлиника" подключились и 29 центральных районных больниц. К 2024 году эту модель внедрят все медицинские организации области.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии