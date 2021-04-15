Системная навигация избавила омские поликлиники от очередей

Внедрять бережливые технологии министерство здравоохранения Омской области начало с детских поликлиник.

Сначала в качестве эксперимента, в результате которого привычные очереди в регистратуру сократились в четыре раза. А теперь опыт рациональной организации приема пациентов подхватили и другие поликлиники региона. Одним из первопроходцев внедрения новой модели стала детская поликлиника N5 в Омске.

Двухэтажное историческое здание, где она располагается, строилось давным-давно, как общежитие эвакуированного в Сибирь авиационного завода. Со временем его приспособили под медицинское учреждение. Особо в тесноватых апартаментах не разгуляешься.

Однако проект "Бережливая поликлиника" показал, что даже в таких условиях работу можно организовать максимально комфортно для маленьких пациентов и их родителей. В новую модель коллектив активно включился два года назад.

Рабочая группа провела тщательный мониторинг проблем: огромные очереди в регистратуру, на прием к врачу, на сдачу анализов, в ожидании которых пациенты выстраивались даже на улице. А талоны к узким специалистам родителям приходилось ждать неделями. Даже на звонок в поликлинику приходилось тратить уйму времени.

Но сейчас здесь все по-другому.

В режиме реального времени педиатры даже на отдаленном участке видят на экране гаджета историю болезни ребенка, результаты анализов, назначения

- Мы разделили потоки больных и здоровых детей. Ввели строгую талонную систему. И теперь пациенты приходят не все разом к восьми утра, а в точно назначенное время. Мы также открыли кол-центр, операторы которого моментально отвечают на звонки. Записаться на прием можно не только по телефону, но и через установленный на входе терминал и интернет, - пояснила "РГ" главврач детской поликлиники N5 Ирина Чебыкина. - И очереди исчезли. Даже сейчас, когда из-за ремонта одного из филиалов поток пациентов в нашем здании вырос почти вдвое.

Анализируя статистику посещений, звонков и обращений, в поликлинике оперативно вносят в организацию работы необходимые коррективы. И пациенты их замечают.

- Раньше на обследование новорожденного уходило больше недели, сегодня мы управились меньше чем за час, - делится с "РГ" молодая мама Евгения Алексеенко. - Никаких очередей, все расписано по минутам. Есть комната для кормления и пеленания. Игровая зона с мультиками. На улице построили павильон для колясок и открыли дополнительный вход - очень удобно.

Анализируя статистику посещений, звонков и обращений, в поликлинике оперативно вносят в организацию работы необходимые коррективы

Облегчил жизнь пациентам и медперсоналу и электронный документооборот.

- Мы избавились от кипы бумаг. Компьютерные программы помогли привести в порядок картотеку. В режиме реального времени педиатры даже на отдаленном участке видят на экране гаджета историю болезни ребенка, результаты анализов, назначения. Все полностью прозрачно, понятно и никаких вопросов, - поясняет заведующая физиотерапевтическим отделением Светлана Самохвалова. - Бюрократической сутолоки стало гораздо меньше, а вот времени на работу с маленькими пациентами - больше.

Благодаря нацпроекту клиника получила эргономичную мебель, а также современное оборудование, которым оснастили кабинеты неотложной помощи, травматолога, офтальмолога, процедур. Это помогает врачам эффективно лечить ребятишек, быстро и точно проводить диагностику. На очереди - новое обновление устаревшей техники.

В результате работа медиков становится более интересной и комфортной. А, поскольку государство увеличило зарплату участковым педиатрам, в поликлинику потянулись молодые специалисты. За последний год штат "пятерки" пополнили сразу четыре выпускника медвузов.

Поскольку государство увеличило зарплату участковым педиатрам, в поликлинику потянулись молодые специалисты

По этой же модели уже выстраивают работу и другие детские поликлиники, в том числе и сельские. Экраны с расписанием, элементы маршрутизации дают возможность пациентам легко ориентироваться в учреждении. Бережливые технологии помогают минуя участковую службу оформлять справки в спортивные секции, учебные заведения, санаторно-курортные карты. Регистратура в прежнем качестве уже по сути не нужна.

Еще один сервис - возможность высказать свое мнение, задать вопрос на сайте клиники. Вот на одном из порталов сообщение: "Живем в дачном поселке Осташково, ждем пополнения семьи. Приедут ли к нам врач и медсестра?". И тут же - ответ: конечно, приедут со всеми важными для молодых родителей подробностями.

Комментарий

Олеся Богза, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения Омской области:

- Несмотря на пандемию модель "Бережливая поликлиника" сейчас внедряют все городские и большинство сельских медицинских учреждений. Онлайн-регистратура, навигация, разделение потоков, колясочные, зоны отдыха, отсутствие длинных очередей уже становятся нормой. Но, как говорится, нет предела совершенству. Благодаря государственному и региональному финансированию клиники обновляются, получают новое современное оснащение. В прошлом году бюджетные ассигнования составили 201 миллион рублей. Аппараты для измерения внутриглазного давления получили 14 сельских клиник. Еще десять - ультразвуковое диагностическое оборудование, две - магнитно-резонансный томограф и 12-канальный электрокардиограф. Полностью выполнены планы по ремонту помещений.

К проекту "Бережливая поликлиника" подключились и 29 центральных районных больниц. К 2024 году эту модель внедрят все медицинские организации области.