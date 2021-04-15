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15.04.2021 11:42

Нет предела совершенству

"Транснефть - Восток" повышает свою энергоэффективность
Текст: Екатерина Вострикова
Использование инновационных направлений в области сбережения энергетических ресурсов - важный инструмент для повышения технологической энергоэффективности крупных компаний. В основе умной экономии - системность и следование принципу, суть которого передается известной русской пословицей "Копейка рубль бережет".
Объекты "Транснефть - Восток" оснащены самым современным энергосберегающим оборудованием Фото: Архив ООО "Транснефть - Восток" Объекты "Транснефть - Восток" оснащены самым современным энергосберегающим оборудованием Фото: Архив ООО "Транснефть - Восток"
Объекты "Транснефть - Восток" оснащены самым современным энергосберегающим оборудованием Фото: Архив ООО "Транснефть - Восток"

Как грамотно экономить в условиях промышленного производства, определить приоритеты, рассчитать сроки? При кажущейся простоте механизма - дело непростое. При условии, что во главе угла - сохранение стабильности производства и безопасности.

В компании "Транснефть - Восток" к делу экономии подходят взвешенно. Руководствуются специальной программой повышения энергоэффективности, действующей на предприятии с 2011 года.

По итогам первого квартала сэкономлено 15 миллионов рублей. При этом растет и энергоэффективность производства.

Правильность выбранного в "Транснефти" направления подтверждает оценка международного аудитора KPMG: удельное потребление электроэнергии при транспортировке нефти - одно из самых низких среди мировых трубопроводных компаний. Этот показатель достигается за счет оптимизации технологического процесса. Рассчитываются и применяются гибкие режимы перекачки нефти, обеспечиваются плавный пуск и остановка насосов и электродвигателей, что снижает затраты на электроэнергию и сохраняет производственный ресурс технологической базы. Объекты оснащаются самым современным энергосберегающим оборудованием.

В копилке эффективных решений нефтепроводчиков - регулярная очистка внутренних поверхностей трубопроводов от парафинистых отложений и установка фильтров-грязеуловителей. Снижается сопротивление нефти внутри трубы. Уменьшаются расходы электроэнергии на транспортировку. За счет этой меры с начала года "Транснефть - Восток" сэкономила более четырех миллионов рублей.

Своевременный ремонт оборудования поддерживает оптимальный режим его работы, модернизация с заменой на модели с улучшенными энергосберегающими характеристиками отвечает самым строгим международным критериям. В первом квартале капитально отремонтировали электродвигатели магистральных насосов на НПС-17 "Алдан" и НПС-10 "Талакан". Продолжается перевод объектов на современное светодиодное освещение. В результате потребление электроэнергии за первые три месяца снизилось на 2 миллиона кВт*ч, это - 7,5 миллиона рублей.

Особое внимание уделяется эффективности теплоснабжения объектов. Учитывая суровый климат местности, по которой проходит трубопровод ВСТО, это - одна из самых серьезных затратных статей. Поэтому на НПС работают индивидуальные тепловые пунк-ты с термостатами. А система регулирования температуры в производственных помещениях позволяет из единого центра менять условия работы сразу на всех участках, в зависимости от потребностей, погоды и времени суток.

По программе энергосбережения продолжается обновление автопарка "Транснефть - Восток". Почти полторы тысячи единиц техники оснащены системой ГЛОНАСС, благодаря чему диспетчеры могут точно отслеживать ее перемещение, расход топлива, режимы работы, выстраивать наименее затратные маршруты. Оптимизация перевозок сэкономила с января по март 17,8 тонны условного топлива, или почти полмиллиона рублей.

- Транспортировка нефти - весьма энергозатратная сфера. Поэтому крайне важно выстроить максимально эффективную модель работы. С учетом колоссальных объемов перекачки даже незначительная экономия превращается в миллионы рублей, важные как для региональной, так и для российской экономики, - отметил генеральный директор ООО "Транснефть - Восток" Александр Пузиков.

В регионах Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край

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