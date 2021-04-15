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15.04.2021 11:57

На острие прогресса

Ученые Тувы убеждены: любая отрасль должна развиваться в связке "наука - бизнес"
Текст: Анастасия Романова
2021-й, объявленный в России Годом науки и технологий, убедительно доказывает: подбирая ключи к загадкам Вселенной, заставляя их работать на благо человечества, ученые и в нынешних непростых условиях находятся на острие прогресса. Об этом - наш разговор с врио директора Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов кандидатом технических наук Валерием Котельниковым.
Фото: из архива института Фото: из архива института
Фото: из архива института

Вехи биографии

Валерий Ильич, в прошлом году ТувИКОПР отмечал двойной юбилей - 45-летие создания академической науки в Туве и собственное 25-летие. А как все начиналось?

Валерий Котельников: В феврале 1975 года Президиум Сибирского отделения Академии наук СССР создал первое в республике академическое учреждение - Тувинскую экономическую лабораторию Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР. Для работы были приглашены кандидат географических наук Калгажик Шактаржик, кандидаты геолого-минералогических наук Виктор Зайков, Владимир Лебедев и Кужугет Калин-оол, геологи Валентина Гречищева и Валерий Тюлькин, экономисты Александр Бегзи, Галина Киприевская (Балакина) и Ирина Безьязыкова. Возглавил лабораторию кандидат географических наук Калгажик Шактаржик.

Уже на начальном этапе коллектив обосновал целесообразность строительства железной дороги в Туву, оценил перспективы социально-экономического развития Тувинской АССР до 2010 года.

Результаты геолого-металлогенических исследований, выполненные и опубликованные под руководством В. Зайкова, ныне доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника Института прикладной минералогии УрО РАН, получили высокую оценку академика Валерия Кузнецова и послужили основанием для организации Тувинской геологической лаборатории Института геологии и геофизики СО АН СССР. Высокая эффективность экономической и геологической лабораторий и стала одной из главных предпосылок для создания на их базе в апреле 1995-го нашего института.

Стратегическое направление ТувИКОПР определилось сразу: исследование природных ресурсов, геолого-экономических и экологических аспектов рационального природопользования Тувы и соседних регионов Центральной Азии.

Сейчас институт под научно-методическим руководством СО РАН выполняет государственные задания, которые определяет Министерство науки и высшего образования РФ.

Ничего, кроме пользы

В Красноярском крае, Туве и Хакасии успешно реализуется комплексный инвестиционный мегапроект "Енисейская Сибирь". Какие перемены, на ваш взгляд, он сулит региональной экономике?

Валерий Котельников: Республика выигрывает от любого проекта, интегрирующего ее в более развитые инфраструктурные отношения. Но Тува ведь выступает отнюдь не в роли потребителя. Возьмем хотя бы сферу туризма. Наш регион по праву называют "жемчужиной Азии". На сравнительно небольшой территории представлены практически все климатические зоны. От тундры до пустыни - всего сотня километров. Столь уникальная географическая особенность представляет огромный интерес не только для путешественников, но и для ученых.

Только исследованные и поставленные на учет запасы местного угля составляют 13 миллиардов тонн. Ресурсных же, то есть предполагаемых, - еще больше. Миллиардами тонн исчисляются и запасы алюминия, которые геологам еще предстоит изучить детально. Разрабатываются также месторождения полиметаллических руд. Все это - огромный задел для потенциальных инвесторов. А какие масштабные перспективы открываются в связи с развитием транспортной инфраструктуры! Тувинские автодороги приведены в идеальное состояние. Аэропорту "Кызыл" был присвоен статус международного.

В итоге упрощается взаимодействие с Монголией и Китаем. А значит, Тува получает реальный шанс превратиться в мощный российский плацдарм для сотрудничества и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Возможности - комплексные

Какую роль в изучении здешних богатств играет ТувИКОПР?

Валерий Котельников: Его важнейшие разработки касаются перспектив освоения природно-ресурсного, прежде всего топливно-энергетического потенциала Тувы. Наши сотрудники, например, проводят тщательный мониторинг эффективного экологически щадящего использования коксующегося каменного угля на Каахемском, Элегестском, Межегейском, Эрбекском, Кочетовском, Чангыс-Хадынском и других месторождениях.

Поскольку институт комплексный, мы не только изучаем геологическую составляющую и свойства минералов, но и прорабатываем возможность их технологического использования, вплоть до разработки механизма глубокой переработки. Этим занимается технологическая лаборатория. А геоэкологическая следит за тем, чтобы добываемая информация носила системный характер, формирует базы данных, составляет картографию объектов.

Недавно институт сделал важный шаг: составлен глобальный научный план на три ближайших года. Наши проекты уже получили одобрение в СО РАН, теперь ждем утверждения в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Свет против вируса

Пандемия не приостановила исследований?

Валерий Котельников: Прошлый год, безусловно, выдался очень непростым, однако без дела никто не сидел. Минувшим летом институтские экологи занимались традиционным мониторингом состояния окружающей среды в районах промышленных агломераций, проверяли угольные шахты, предприятия по добыче золота и других полезных ископаемых. А биологи провели интересное орнитологическое исследование. Так как аэропорт Кызыла стал международным, наши ученые оценивали его безопасность с точки зрения присутствия в зоне полетов птичьих стай.

Воспользовавшись математической формулой - так называемым распределением Гаусса, - выяснили, что на распространение вируса влияет долгота дня

В условиях карантинных ограничений мы занялись математическим моделированием ситуации, вызванной пандемией. Анализируя данные более чем 200 стран, выясняли, как коронавирус взаимодействует с другими объектами. Уже год назад нам стало известно, что от начала заболевания до полного выздоровления, включая этап восстановления, проходит 20-22 дня, а от начала процесса до его затухания - 90-120 дней. И наши данные подтвердились: первый пик, начавшись в феврале, пошел на спад в мае.

Получив эти результаты, стали искать ответы на вопросы: что влияет на вирус? Как с ним бороться? Воспользовались математической формулой - так называемым распределением Гаусса. И оказалось, что на распространение вируса влияет долгота дня: спад происходит летом, всплеск - зимой.

Чтобы понять, как сказывается на поведении вируса солнечная активность, исследовали рост заболеваемости сначала в странах Северного, затем Южного полушария. С одной стороны - Россия, Великобритания, Германия, Франция, США. С другой - Бразилия, Аргентина, страны Африки. Повсюду с приходом коротких дней вирус заметно активизировался. И затухал, как только наступало потепление и рос световой день. Выходило, что первый помощник в борьбе с заболеванием - ультрафиолет, который стоит добавлять, разумеется, в разумных количествах, в электрическое освещение.

Свои выводы сотрудники ТувИКОПР опубликовали в нескольких авторитетных зарубежных научных журналах и получили большой резонанс.

БПЛА не просит посадки

Какие еще перспективные разработки способны, на ваш взгляд, принести ощутимый результат?

Валерий Котельников: Сегодня ни одну отрасль невозможно развивать без тесной связки "наука - бизнес". В качестве примера приведу институтские исследования в области солнечной энергетики. Началось с того, что наши ученые выявили интересный факт взаимодействия солнечного излучения с полупроводником. Оказалось, что оно нелинейно, зависит в основном от площади полупроводника и его объема. Вычислив эту зависимость, смогли

разработать более эффективные батареи. Коэффициент полезного действия опытных образцов - 32 процента, тогда как во всем мире КПД подобной продукции не превышает 17 процентов. Причем наше открытие может применяться везде, где требуется электричество: хоть в быту, хоть в космосе.

Сейчас на основе солнечных панелей специалисты ТувИКОПР разрабатывают энергетические системы, которые будут иметь огромное значение в использовании беспилотных летательных аппаратов. БПЛА ведь несовершенны - требуют периодической подзарядки. А значит - возвращения на землю. Мы же стремимся к тому, чтобы, подпитываясь от солнечной энергии напрямую, они находились в воздухе как можно дольше.

Не сомневаюсь, такая разработка окажется востребованной и в армии, и в подразделениях МЧС, и в сельском хозяйстве. Институт уже ведет поиск инвесторов, внимание которых привлечет столь масштабный проект.

Заинтересуют, надеемся, бизнес и другие наши идеи. Всем, например, известно, что углеродная энергетика сейчас переживает спад. С другой стороны, как я уже отмечал, Тува обладает огромными угольными месторождениями, прогнозные запасы которых превышают 22 миллиардов тонн. Из этого органического вещества вполне можно добывать так называемый пластовый газ. В перспективе республику можно было бы перевести на этот более экологичный вид топлива.

Кроме того, в результате опытов наши сотрудники выяснили, как меняется структура каменного угля под воздействием некоторых факторов. Оказалось, что при повышении температуры и давления возрастает качество сорбента, что облегчает создание пористого графита, использующегося во многих сферах для создания разного рода поглотителей, например, фильтров. Это открывает широчайшие возможности для такого рода применения.

В общем, замыслов достаточно. Теперь важно, чтобы новая информация послужила людям.

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